Säljare till växande bolag inom tjänsteförmedling
2025-11-12
Brinner du för försäljning och kundrelationer? Vi söker engagerade säljare som vill bidra till vår tillväxt och hjälpa kunder att hitta rätt lösningar. Här får du möjligheten att arbeta med en stark produkt och vara en del av ett team där ambition och driv värderas högt.
Din roll
Guida kunder genom deras köpresa via telefon och mejl
Förstå och lösa kunders behov genom rådgivning
Arbeta proaktivt för att förbättra kundupplevelsen
Bidra till utveckling
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning eller kundservice
Är en god kommunikatör och trivs i en kundnära roll
Drivs av att överträffa mål och skapa affärsmöjligheter
Är lösningsorienterad och självgående
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
En arbetsplats i expansion med goda utvecklingsmöjligheter
En stark företagskultur med högt engagemang
Möjlighet att påverka och utveckla din roll
Grundlön + attraktiv provisionsmodell
Förmåner såsom pension, friskvårdsbidrag och sociala aktiviteter
I denna rekrytering samarbetar vi självklart med Talent&Partner. Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev.
Skicka din ansökan idag via work@talentpartner.se
Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: work@talentpartner.se
Detta är ett heltidsjobb.
Birger Jarlsgatan 8, 5tr
114 34 STOCKHOLM
