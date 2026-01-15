Säljare till varmkundsförsäljning sökes - Tjäna 40.000 kr/mån!
Konnect Global AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-01-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konnect Global AB i Stockholm
, Solna
, Järfälla
, Vaxholm
, Täby
eller i hela Sverige
Har du en inre tävlingsinstinkt, älskar att skapa relationer och vill ta nästa steg mot en framgångsrik karriär? På Konnect letar vi efter dig som vill göra skillnad - och samtidigt utvecklas i en positiv och energifylld miljö!
Om rollen
Du kommer jobba som bredbandssäljare. Som bredbandssäljare hos Konnect blir du en del av ett dynamiskt team där telefonen är ditt främsta verktyg. Du kommer att arbeta både med nyförsäljning och merförsäljning. Vi erbjuder en inspirerande miljö där personlig utveckling står i centrum - målet är att du ska bli den bästa versionen av dig själv, både som person och som säljare.
Vi erbjuder dig:
- En grundlön som kompletteras med en generös provisionsmodell.
- En tydlig karriärstege där du kan avancera till roller som:
- Säljcoach
- Teamleader
- Kvalitetsansvarig
- En bonustrappa som belönar din prestation.
- Gedigen utbildning inom försäljning och kontinuerlig coaching.
- En arbetsmiljö med regelbundna aktiviteter, tävlingar och afterworks.
Det här söker vi hos dig:
- Du drivs av resultat och vill ständigt bli bättre.
- Du älskar att tävla och ser varje mål som en utmaning.
- Du sprider energi och trivs med att arbeta i team.
- Du är 18 år eller äldre och bor (eller planerar att flytta) till Stockholm.
Erfarenhet är inte allt - vi tror på att forma talanger och ge dig verktygen för att lyckas.
Om Konnect
Vi på Konnect är ett av Sveriges största kontaktcenter och en ledande aktör inom kundhantering. Med 15 års branscherfarenhet är vi en pålitlig partner för Sveriges främsta varumärken. Vi stödjer företag i deras tillväxt genom att leverera skräddarsydda lösningar med fokus på kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet.
Är du redo att göra skillnad?Skicka in din ansökan idag - din framtid börjar här!
Vi är stolta över att vara det föredragna valet för Sveriges mest framstående varumärken.
Med över ett decennium av erfarenhet inom kundhantering har vi inte bara etablerat oss som branschledande utan även byggt upp pålitliga partnerskap vid vår sida.
Vår arbetsplats präglas av prestigelöshet och högt i tak. Vi strävar ständigt efter att överträffa kundens förväntningar och skapar en miljö där varje interaktion ses som en möjlighet att leverera exceptionell service.
Genom att vara flexibla och kontinuerligt anpassa oss till kundernas behov, fortsätter vi att skapa meningsfulla och långsiktiga relationer. Ersättning
Rörlig ackords- eller provisionslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konnect Global AB
(org.nr 556818-9368), https://www.konnect.se/ Arbetsplats
Konnect Jobbnummer
9687052