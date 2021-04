Säljare till vår fiberavdelning! Fast lön+ provision. - Devi Recruit AB - Butikssäljarjobb i Nacka

I rollen som Sales associate hos oss på Devi planerar och genomför du kundpresentationer, och driver hela säljprocessen från start till avslut samt ansvarar för uppföljningen av dina kunder - med fokus på att utveckla affären hos våra kunder och uppdragsgivare.Tillsammans med ditt säljteam kommer du vara en del av en större produktion som representerar Sveriges största bolag inom infrastruktur och kommunikationstjänster. Du kommer att genomföra hembesök ute hos våra slutkunder som driver premiumkategorin mot ökad lönsamhet samt tillväxt för våra kunder. Här får du möjlighet att representera några av de största varumärkena via personliga möten med kunder. (fältförsäljning) Du arbetar aktivt med din egen planering av dina kunder och kommer arbeta runt om i hela Sverige på resande fot majoriteten av tiden. Ditt fokus ligger på att bygga relationer som leder till långsiktiga affärer.Du tillhör ett större säljteam där du kommer arbeta mot en individuell budget samt en större produktionsbudget. Som säljare skapar och genererar du kvalitativa helhetslösningar åt våra kunder2021-04-15För att vara framgångsrik Sales Associate på Devi är du en relationsbyggare och positiv individ som gillar att vara bäst på det du gör. Med obotlig optimism och mod tar du dig an utmaningar med fokus på att alltid överträffa dina uppsatta mål. Vi söker dig som brinner för att göra affärer och din naturliga drivkraft är att bygga och skapa tillväxt. Du är en affärsmänniska som förstår att det är du som driver och äger målet. Du vill vara en del av ett fantastiskt säljteam i ett bolag som växer och som är på en resa där tillväxt och utvecklingsmöjligheter präglar arbetet. Du söker till oss för att du vill arbeta med försäljning. Vi är inne i en stor expansion - samt tillväxtfas och din roll som säljare är viktig för oss och våra kunder. Vi ser att du är en person som utstrålar passion i allt du gör och att du vågar vara du.Vi söker dig som:Har ett högt inre säljdriv som brinner för att göra affärerKan bygga och utveckla starka kundrelationerHar ett analytiskt affärssinne, där du förstår vikten av lönsamhetEtt högt tempo där din personliga insats är helt avgörandeVill utvecklas, på ett personligt- och professionellt plan.Är utåtriktad, med en stark tävlingsinstinkt.Är lösningsorienterad och samarbetsvillig.Gillar att arbeta mot tydligt uppsatta mål.Är bekväm med att kontakta nya människor.Vi erbjuder dig:Provisionsbaserad lön, med garantilön.Arbetstider förlagda måndag till fredagEn familjär företagskultur med stark teamkänsla.Spännande utvecklingsmöjligheter både på ett professionellt och personligt plan.En inspirerande, varierad och tävlingsinriktad arbetsmiljö.Omfattande utbildningsprogram med personlig utveckling samt coaching.Hos oss på Devi Group får du teoretiska och praktiska utbildningar genomgående under din anställning hos oss. Goda lönevillkor med fina möjligheter till att växa inom företaget. Vi har inga krav på tidigare erfarenheter, då vi erbjuder våra medarbetare en gedigen utbildningsplan, både teoretiskt och praktiskt under din resa hos oss. Vi söker nyfikna personer som trivs i sällskap med andra unga ambitiösa individer.Ansök nu för att påbörja din säljkarriär och uppnå din fulla potential tillsammans med oss!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-17