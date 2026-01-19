Säljare till vår butik i Varbergs centrum
2026-01-19
Butikssäljare ca 15 timmar till vår butik i Varberg centrum.
Vi säljer kläder från välkända leverantörer som GANT, Ralph Lauren, Replay, Mos Mosh, Selected Femme, Samsö, Morris, Matinique m. fl.
Vi söker engagerad, serviceinriktad och självgående säljare till vår butik i Varbergs centrum. Säljartjänsten avser ca 30 timmar per vecka. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande tjänst sedan tidigare samt ett genuint intresse för mode och konfektion.
Vi värdesätter ett förhållningssätt till kunden som bygger på långsiktighet och förtroende. Som butikssäljare på DO Design Only har du ett stort intresse för försäljning, att upprätthålla en god kundrelation och leverera en köpupplevelse utöver det vanliga.
Vi söker dig som:
• Tar en aktiv roll i att uppnå företagets och butikens uppsatta mål
• Är engagerad, målinriktad och ansvarsfull
• Har ett genuint intresse för mode och konfektion
"De bästa säljarna går primärt till jobbet för att det är kul. De gillar genuint att möta kunder, skapa affärer och allt arbete kring affären. Denna genuina känsla uppfattas av kunderna vilket gör att de säljer mer och har ännu roligare."
Om Dig.
• Positiv inställning i allmänhet och förändringsvillig i synnerhet
• Förståelse för att kundbemötandet är avgörande för att överträffa kundens förväntningar
• Älskar kläder och vill vara en del i ett team som ständigt tar sig an utmaningar
• Kunnig och intresserad av konfektion och våra produkter
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
