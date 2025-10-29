Säljare till Textilias växande satsning i Skåne
Till Textilias nya avdelning och satsning i Sverige söker vi nu en självgående och driven säljare.
Vill du arbeta i en roll där du själv driver hela säljprocessen och får vara med och bygga upp en affär i tillväxt? Vi söker nu en säljare med fokus på cirkulära hygienlösningar och mattor i Skåne-regionen, med utgångspunkt från vårt tvätteri i Malmö. Rollen innebär att du ansvarar självständigt för att skapa affärer och driva dem i mål.
Du erbjuds
En nyckelroll i ett familjeägt bolag som befinner sig i stark tillväxt och satsar stort på Sverige.
Att bli del av en värderingsstyrd organisation med tydligt fokus på hållbarhet och cirkulära lösningar.
En gedigen onboarding, bl.a. på våra tvätterier i Danmark och Sverige, säljutbildning samt introduktion i hela koncernen.
Stöd från ett team med erfarna kollegor - men med friheten att självständigt driva dina affärer.
Förmåner som tjänstebil, friskvård och flexibel arbetstid.Arbetsuppgifter
Som säljare hos Textilia får du en självständig och varierande roll där du är ute på fältet största delen av din tid. Du bygger upp din egen kundbas, prospekterar aktivt och bokar möten där du presenterar våra hållbara hygienlösningar och mattor. Du ansvarar för hela affären - från första kontakt till avtalsskrivning - och du följer även upp och ser till att kunderna blir nöjda på sikt.
Arbetet kräver att du trivs med att vara på resande fot, gillar att ha många bollar i luften och motiveras av att bygga långsiktiga relationer. Du kommer snabbt märka att vi är ett företag där hållbarhet och cirkularitet inte bara är fina ord, utan något vi lever efter varje dag.
Sammanfattningsvis innebär rollen att du:
Prospekterar, bokar och genomför kundmöten.
Ansvarar för hela säljprocessen - från första kontakt till avtal.
Bearbetar nya kunder och bygger upp en egen pipeline.
Samarbetar tätt med kollegor i Danmark och Sverige för att driva affären framåt.Profil
Vi söker dig som är en trygg och relationsskapande säljare med energi och eget driv. Du trivs med att vara ute på vägarna, möta nya människor och bygga förtroende över tid. Att lyfta luren och boka möten känns naturligt för dig, och du är van vid att arbeta självständigt med dina affärer - från första kontakt till stängd affär.
Du har erfarenhet av B2B-försäljning och är bekväm med att sälja lösningar eller tjänster snarare än en enskild produkt. Det gör att du kan anpassa dig till olika kunders behov och skapa långsiktiga samarbeten. I mötet med kunder är du avslappnad, nyfiken och tydlig i kommunikationen.
Har du erfarenhet från hygien- eller mattbranschen är det ett plus, men inte ett krav. Det viktigaste är att du har rätt energi och drivkraft att bygga något nytt tillsammans med oss.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom tjänste- eller lösningsförsäljning.
Är självgående, måldriven och van vid att arbeta med egen pipeline.
Är en relationsbyggare som trivs i kundmöten och är trygg i förhandlingar.
Är resultatorienterad och gillar att arbeta mot tydliga mål.
Talar svenska och engelska; grundläggande danska är en fördel men inget krav.Övrig information
Placeringsort: Malmö/Skåne (utgångspunkt från vårt tvätteri i Malmö).
Omfattning: Heltid, tillsvidare med provanställning.
Start: Enligt överenskommelse.
Rekryteringsprocess: Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag Varaktighet, arbetstid, etc.
Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
