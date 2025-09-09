Säljare till Telias butik på Kungsmässan
2025-09-09
Säljare till Telias butik i Trollhättan
Vill du bli en del av ett energiskt team som älskar att arbeta mot mål, kvalitativt kundbemötande och tävling? Som säljare i Telias butik på Överby är din uppgift att förstå varje kunds behov av tjänster och produkter och baserat på det skapa anpassade lösningar.
Jag heter Sandra Irvefjord och är Store Leader i butiken där mitt fokus på att coacha och stötta teamet. Det jag älskar med mitt jobb är variationen och ständigt lärande. Vår vardag består av att stötta kunder att hitta rätt produkter i både vardags- och arbetsliv. Kundmötena handlar om att hitta allt från passande bredbandsabonnemang, tv-paket, senaste mobilen men också hur företagskunder kan sätta upp eller förbättra sin telefonväxel. Telia ligger i framkant vad gäller dessa tjänster och produkter och våra medarbetare är experter vad gäller skapa och sälja den bästa lösningen. Du kommer att arbeta mot tydliga individuella och gemensamma mål kopplat till både försäljning och kundbemötande. Du har stor möjlighet att påverka din lön med bonus baserat på prestation samtidigt som du alltid har en timlön som behovsanställd eller fast månadslön, beroende på anställningstyp.
Vi söker dig som sätter kunden först, är förtroendeingivande, initiativtagande, motiveras av att sälja och tar ansvar för att proaktivt hitta kunder där vi kan förbättra och erbjuda våra lösningar utifrån kundens behov. Tidigare erfarenhet från serviceyrken och försäljning är en fördel.
Vi erbjuder dig förutsättningar att utvecklas. Rollen varvas med roliga tävlingar, teamaktiviteter, utbildning och erfarenhet från ett av Sveriges starkaste varumärken. Vi vill stötta dig att utvecklas både yrkesmässigt och på ett personligt plan. Hos oss blir du en del av ett kreativt, motiverande och välkomnade företag där alla kan vara sig själva.
Intresserad? Vänta inte, ansök nu om du vill bli en del av vårt team! Om du vill veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta mig på sandra.z.irvefjord@teliacompany.com
I övrigt är det ett krav att du har fyllt 18 år och att du är flytande på både svenska och engelska.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum (notera att slutkandidater omfattas av bakgrundskontroll). Sista ansökningsdatum är 2025-09-29.
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
(org.nr 556430-0142)
Ladugårdsvägen 12, Trollhättan
461 70 TROLLHÄTTAN
9500215