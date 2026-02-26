Säljare till Telias butik i Sundsvall
Telia Sverige AB / Butikssäljarjobb / Sundsvall Visa alla butikssäljarjobb i Sundsvall
2026-02-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telia Sverige AB i Sundsvall
, Hudiksvall
, Örnsköldsvik
, Östersund
, Gävle
eller i hela Sverige
Vill du hjälpa kunder att hitta de bästa lösningarna samtidigt som du arbetar i ett energiskt team som drivs av mål och tävling? Som säljare i Telias butik i Sundsvall är din uppgift att förstå varje kunds behov av tjänster och produkter och baserat på det skapa anpassade lösningar.
Jag heter Krister Bergquist och är Store Leader, mitt mål är att coacha och stötta dig i att lyckas med försäljning och service. Det jag älskar med mitt jobb är variationen och ständigt lärande. Vår vardag består av att stötta kunder att hitta rätt produkter i både vardag-, och arbetsliv. Ärenden handlar om allt från passande bredbandsabonnemang, tv-paket, senaste mobilen men också hur företagskunder kan sätta upp eller förbättra sin telefonväxel. Telia ligger i framkant vad gäller dessa tjänster och produkter och våra medarbetare är experter vad gäller kundlösningar.
Vi söker dig som älskar att skapa kundrelationer, tar egna initiativ och drivs av att hitta rätt lösning för varje kund - och självklart gillar du att sälja (både i butik, via telefon & andra säljaktiviteter). Tidigare erfarenhet från sälj- och/eller serviceyrken är en fördel.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga sökande till den här rollen.
Vi erbjuder dig förutsättningar att utvecklas. Rollen varvas med roliga tävlingar, teamaktiviteter, utbildning och erfarenhet från ett av Sveriges starkaste varumärken. Vi vill stötta dig att utvecklas både yrkesmässigt och på ett personligt plan. Hos oss blir du en del av ett produktivt, motiverande och välkomnade företag där alla kan vara sig själva.
Intresserad? Vänta inte, ansök nu om du vill bli en del av vårt team!
Sista ansökningsdatum är 2026.03.12
Vill veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta mig på krister.bergquist@teliacompany.com
eller +46730771877.
Praktiska krav för den här rollen är att du har en gymnasieexamen och att du är flytande på både svenska och engelska.
För att kunna hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt, ber vi dig att ansöka via vårt rekryteringssystem. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum (notera att slutkandidater omfattas av bakgrundskontroll).
Join us and let's make better happen - together! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Telia Sverige AB
(org.nr 556430-0142)
Gesällvägen 1 (visa karta
)
863 41 SUNDSVALL Jobbnummer
9766511