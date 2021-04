Säljare till Telias butik i Partille Allum - Telia Sverige AB - Säljarjobb i Partille

Prenumerera på nya jobb hos Telia Sverige AB

Telia Sverige AB / Säljarjobb / Partille2021-04-07Vi är den nya generationens telekomföretag och har över 20 000 fantastiska medarbetare som möter miljontals kunder varje dag. Vi lever i en värld som ständigt utvecklas, och vi tänker inte bara hänga med i utvecklingen. Vi vill leda den. Vill du vara med och göra det med oss? Då är det här rätt möjlighet för dig.Jag heter Malin Gustafson och arbetar som Butikschef i Telias butik i Partille. Nu söker jag en ny engagerad säljare till butiken som har glimten i ögat, vill arbeta med behovsförsäljning och älskar kundmötet. Butiken är viktig för Telia, vilket gör att både Telia och kunden ställer höga krav på personalen. För rätt person, är det här ett gyllene tillfälle att visa vad du går för. Jag vill att du ska älska försäljning, ha en hög energinivå och ha en riktig "Can-do-attityd".Din nästa utmaning?Variationen av kunder och frågor gör att ingen dag blir den andra lik. Du kommer att få träffa både våra privat- och företagskunder och hjälpa dem med allt ifrån enkla lösningar och försäljning, till mer avancerade företagslösningar. Du kommer få lära dig mycket inom försäljning och kommer få arbeta med de bästa varumärkena på marknaden. Dina viktigaste arbetsuppgifter kommer att vara att hjälpa våra privat- och företagskunder med frågor kring abonnemang, tv-tjänster och internet.Det är du som säljare som kommer att ha det primära ansvaret för att överträffa våra kunders förväntningar när de besöker vår butik - varje dag och med varje kund. Du ansvarar också för din egen försäljning och är fokuserad på att nå så väl ditt individuella och butikens gemensamma mål. Du är en lagspelare som vill jobba i ett glatt och härligt team med tydliga och höga ambitioner för butikens framgång.Tjänsten är en timanställning, arbetstiderna är varierande mellan vardagar, kvällar och helger.Vad erbjuder vi?För att få rätt förutsättningar att lyckas som säljare i vår butik, får du en utbildning där du lär dig om att leverera kundservice i världsklass, försäljning och om våra produkter och tjänster. Du kommer hela tiden ha stöd från din närmsta ledare och få löpande coachning och utbildning för att växa både personligt och i din yrkesroll. Vi erbjuder:En trygg grundlön med kollektivavtal.Möjlighet till bonus baserad på personlig- och teamprestation.Personliga förmåner som tjänstetelefon, abonnemang och personalpriser.Utbildning- och utveckling inom ex. försäljning till både privatpersoner och företag.Möjlighet till karriärsutveckling och bygga nätverk inom Telia Company.Det finns nästan oändligt många möjligheter att växa hos oss. Från att ta hand om kunder i våra butiker till att vara en del av vårt innovationsteam som skapar framtidens produkter och tjänster.Och vem är du?Du är vår röst och vårt ansikte utåt, därför ser vi att du har ett stort engagemang för våra kunder och deras lösningar. Du är nyfiken, gillar att förändra saker till det bättre och är kreativ idéspruta som älskar att tänka nytt. Du gillar att ansvara för din prestation och brinner för kundservice och försäljning.Som en medlem i vårt team förväntas du vilja lära dig mer om våra produkter och tjänster, Telia som varumärke och att en inspirerande butiksmiljö är viktig för kundens helhetsupplevelse av Telia. Vi vill kunna möta våra kunder när dem vill möta oss, därför är det viktigt att du ska kunna arbeta under butikernas öppettider, vilket innefattar dagar, kvällar och helger.Din personlighet:Du har högt kundengagemang och gillar att lösa problemDu tycker om att arbeta mot tydliga målDu är framåtsträvande och tar ansvar för din egen utveckling och prestationKommunikativ och social2021-04-07Du har fyllt 18 årDu har fullgjort gymnasieutbildningDu talar och skriver flytande på både svenska och engelska, fler språk är meriterandeErfarenhet av kundservice eller försäljning är meriterande.Erfarenhet av B2B-försäljning är meriterandeUtbildning inom försäljning eller liknande är meriterande.Intresserad?Vill du bli en del av vårt team - sök jobbet! Vill du veta mer, kontakta mig på Malin.gustafson@teliacompany.com , Rekryteringen sker löpande, så tveka inte att höra av dig. Sista ansökningsdag är 21 April 2021.Välkommen till Telia - Home to your next big opportunity!Sista dag att ansöka är 2021-04-21Telia Sverige ABNils Henrikssons Väg 343335 PARTILLE5677374