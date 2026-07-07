Säljare till Telias butik i Haninge
Telia Sverige AB / Butikssäljarjobb / Haninge Visa alla butikssäljarjobb i Haninge
2026-07-07
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Vill du bli en del av ett energiskt team som älskar att arbeta mot mål, kvalitativt kundbemötande och att tävla? Som säljare i Telias butik i Haninge är din uppgift att förstå varje kunds behov av tjänster och produkter och baserat på det skapa anpassade lösningar.
Jag heter Emma Lauritzson Thorén och är Store Leader med fokus på att coacha och stötta teamet. Det jag älskar med mitt jobb är variationen och ständigt lärande. Vår vardag består av att stötta kunder att hitta rätt produkter i både vardag-, och arbetsliv. Ärenden handlar om allt från passande bredbandsabonnemang, tv-paket, senaste mobilen men också hur företagskunder kan sätta upp eller förbättra sin telefonväxel. Telia ligger i framkant vad gäller dessa tjänster och produkter och våra medarbetare är experter vad gäller kundlösningar.
Vi söker dig som sätter kunden först, är förtroendeingivande, initiativtagande och motiveras av att sälja. Tidigare erfarenhet från serviceyrken är en fördel.
Vi erbjuder dig förutsättningar att utvecklas. Rollen varvas med roliga tävlingar, teamaktiviteter, utbildning och erfarenhet från ett av Sveriges starkaste varumärken. Vi vill stötta dig att utvecklas både yrkesmässigt och på ett personligt plan. Hos oss blir du en del av ett produktivt, motiverande och välkomnade företag där alla kan vara sig själva.
Intresserad? Vänta inte, ansök nu om du vill bli en del av vårt team!
Sista ansökningsdatum är 2026-07-22
Vill veta mer om jobbet är du välkommen att kontakta mig på emma.lauritzson-thoren@teliacompany.com
eller +46 72 214 98 48.
Praktiska krav för den här rollen är att du har en gymnasieexamen och att du är flytande på både svenska och engelska.
För att kunna hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt, ber vi dig att ansöka via vårt rekryteringssystem. Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum (notera att slutkandidater omfattas av bakgrundskontroll).
Join us and let's make better happen – together! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Telia Sverige AB
(org.nr 556430-0142)
Drakslingan 8 (visa karta
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136 46 HANDEN Jobbnummer
9995484