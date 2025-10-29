Säljare till Telenor, Tele2 och Tre projekt sökes i centrala Göteborg

Hirely AB / Säljarjobb / Göteborg
2025-10-29


Visa alla säljarjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hirely AB i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Härryda eller i hela Sverige

Lön: kr35 000,00 - kr80 000,00 per månad

Publiceringsdatum
2025-10-29

Beskrivning av jobbet
Vill du arbeta med marknadens bästa provisioner, ett starkt team och produkter i framkant?

Vision Sales & IT söker nu fler engagerade och drivna säljare till vårt kontor i centrala Göteborg. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom försäljning och arbeta med några av Sveriges ledande mobiloperatörer.

Om tjänsten
Som säljare hos oss arbetar du med att kontakta företagskunder via telefon och erbjuda skräddarsydda kommunikationslösningar inom mobiltelefoni och andra relaterade tjänster. Ditt fokus kommer vara B2B-försäljning, där du bygger långsiktiga relationer och levererar lösningar som skapar verkligt värde för kunden.

Du blir en viktig del av vårt växande säljteam där vi arbetar med tydliga mål, hög energi och stort driv. Hos oss får du chansen att påverka både din egen och företagets utveckling.

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom telefoni

Är van vid att arbeta mot tydliga försäljningsmål

Trivs med telefonen som arbetsverktyg

Är energisk, social och har ett genuint intresse för försäljning

Har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift

Talar och skriver svenska obehindrat

Vi erbjuder:

Marknadens högsta provisioner, din insats ger direkt utdelning

Möjlighet att arbeta med starka och välkända mobiloperatörer

Ett sammansvetsat och drivet team med högt i tak

Moderna kontorslokaler i hjärtat av Göteborg

Kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter inom försäljning

En kultur präglad av framåtanda, tillväxt och god stämning

Om Vision Sales & IT

Vi är en helhetsleverantör av kommunikationslösningar till företag i hela Sverige. Med passion för försäljning och teknik hjälper vi företag att hitta de bästa lösningarna inom mobiltelefoni, växeltjänster och IT-kommunikation. Vår framgång bygger på vårt engagerade team och vår vision att alltid leverera kvalitet och resultat.

Så ansöker du
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, urval sker löpande.

Vi ser fram emot att höra från dig och kanske välkomna dig som vår nästa stjärnsäljare!

Erfarenhet: Försäljning: 1 år (Meriterande

Jobbtyp: Heltid, Tillsvidare

Förmåner: Parkeringsplats

Arbetsort: På plats

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hirely AB (org.nr 559522-3099), https://enkla-jobb.se

Arbetsplats
Vision Sales & IT

Jobbnummer
9578836

Prenumerera på jobb från Hirely AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hirely AB: