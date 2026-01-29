Säljare till Telenor med start vår/sommar 26
2026-01-29
Vi söker drivna säljare Telenor!
Uniflex söker efter engagerade och drivna säljare för framtida uppdrag Telenors kundservice i Kalmar med start under våren/sommaren. Du kommer att sitta hos vår kund i ljusa fräscha lokaler på Varvsholmen i Kalmar där man värdesätter gemenskap och engagemang högt. Kunden satsar mycket på sin personal och det finns goda utvecklingsmöjligheter inom företaget. De arbetar aktivt med att attrahera motiverad, engagerad och inspirerande personal. Som en del av vårt team är du ansiktet utåt och representerar Telenors produkter och varumärke.
I denna roll kommer du inte bara hjälpa Telenors kunder med deras frågor stora som små, du kommer även jobba aktivt med merförsäljning. Därför är det viktigt att du är serviceinriktad och lyhörd för kundens behov för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar på ett inspirerande och medryckande sätt.
Vem är du?
Vi söker dig som vill och drivs av att arbeta med försäljning över telefon. Du gillar att arbeta med problemlösning och strävar alltid mot högsta möjliga kundnöjdhet där du skapar ett mervärde och fantastiska upplevelser för Telenors kunder. Du är ansvarstagande, kvalitetsmedveten och gillar att arbeta mot uppsatta mål, både individuellt men också som team. Vidare är du van att arbeta med datorer, du skriver och talar svenska obehindrat samt behärskar engelska på en god nivå. Tidigare erfarenhet av telefonförsäljning är meriterande.
Anställningen är på heltid över sommaren med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna är varierande och förlagda under kundtjänstens öppettider vardagar 8-18. Anställningen inleds med en utbildning för att du ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas i ditt nya arbete. Du har fast lön enligt avtal och möjlighet till provision.
Om du är redo för en spännande karriär inom telekombranschen och vill vara en del av något större, skicka in din ansökan redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
En bakgrundskontroll är en obligatorisk del i anställningsprocessen, utdrag ur belastningsregistret samt en ekonomisk bakgrundskontroll behöver genomföras innan ett anställningsavtal kan ingås.
Vi erbjuder:
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
Försäkringar
Marknadsmässig lön
Karriär och utveckling
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Uniflex AB (org.nr 556637-0341)
(org.nr 556637-0341) Arbetsplats
Uniflex Kalmar Jobbnummer
