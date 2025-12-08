Säljare till Sveriges mest lustfyllda extrajobb More Than Love söker dig
Vill du ha ett roligt, fritt och meningsfullt extrajobb där du inspirerar människor till mer glädje, närhet och lust i livet? Då kan du vara den vi söker.
Vi på More Than Love söker nu engagerade och trygga personer som vill arbeta som homeparty-säljare runt om i Sverige. Du behöver ingen tidigare erfarenhet - vi ger dig utbildning, material och personlig vägledning för att komma igång. Det viktigaste är att du tycker om att möta människor, skapa god stämning och vågar prata öppet om ämnen som många fortfarande upplever som känsliga.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Som säljare hos More Than Love håller du i våra uppskattade sexpartyn, även kallade homepartyn. Partyn hålls oftast i privata hem men kan också äga rum på arbetsplatser, möhippor, klubblokaler eller digitalt online.
Under ett party visar du upp delar av vårt sortiment - allt från massageoljor, glidmedel och leksaker till underkläder, spel och presentartiklar. Du berättar om produkterna på ett informativt, lättsamt och tryggt sätt som både väcker skratt och nyfikenhet.
Du planerar själv dina tider och avgör hur mycket du vill arbeta. De flesta partyn hålls kvällstid eller på helger, vilket gör extrajobbet enkelt att kombinera med studier, föräldraledighet eller ett annat arbete.
More Than Love står för bokningar, kundservice, värdinnegåvor, packning och allt det administrativa. Din roll är att vara vårt ansikte utåt, skapa en positiv upplevelse och inspirera till nya upptäckter.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är öppen, positiv och trygg i sociala sammanhang
• har lätt för att skapa kontakt och väcka förtroende
• trivs med att tala inför grupp
• är noggrann, självständig och punktlig
• har grundläggande datorvana och tillgång till internet
• är minst 18 år
Bil och körkort är inget krav men en fördel om du vill arbeta i olika orter.
Du behöver ingen tidigare erfarenhet av försäljning. Det viktigaste är din personlighet och din vilja att lära dig.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har energi, humor och empati. Du tycker om att möta människor och vill bidra till att fler vågar prata öppet om sex och relationer. Som säljare är du både inspiratör och rådgivare och därför är det viktigt att du är lyhörd, trygg och genuint intresserad av att hjälpa andra.
Vi erbjuder
• Kostnadsfri introduktionsutbildning och personlig handledning
• Ett nära samarbete med ett engagerat huvudkontor som alltid finns tillgängligt för stöd
• Möjlighet att påverka sortiment och kampanjer
• Ett tryggt, positivt och inkluderande teamklimat
• En flexibel roll som du kan anpassa helt efter din livssituation
• Du blir en del av ett varmt, erfaret och hjälpsamt säljteam som gärna delar tips och stöttar varandra.
Lön och anställningsvillkor
Lön: Provisionsbaserad ersättning.
Ett genomsnittligt party ligger ofta på en försäljning runt 7000 kronor. Med en provision på 20 procent innebär det cirka 1400 kronor i inkomst per party. Ett party tar vanligtvis tre till fyra timmar, vilket ger en mycket konkurrenskraftig timlön - samtidigt som du gör något som är både roligt och meningsfullt.
Omfattning: Extraarbete / timanställning.
Plats: Hela Sverige. Du väljer själv var du vill arbeta.
Om More Than Love
More Than Love grundades 2005 av Åsa Bark, som då började som homepartysäljare med en tydlig vision: att skapa en trygg och positiv plats där människor kunde prata öppet om sex, lust och relationer. Sedan dess har företaget vuxit till att bli ett av Sveriges mest uppskattade erotikföretag med butik i Trollhättan, webbutik och säljare över hela landet. Vi står för inkludering, trygghet och kvalitet - och vår slogan säger allt:
"Alla har rätt till ett BRA sexliv."
I över 20 år har vi byggt upp ett rykte som en seriös och pålitlig aktör i branschen. Vårt sortiment omfattar sexleksaker, massageoljor, glidmedel, underkläder, spel och mycket mer - alltid med fokus på kvalitet, trygghet och mångfald.
Hos oss är alla välkomna, oavsett könsidentitet, sexualitet eller erfarenhet.Så ansöker du
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan till susanne@morethanlove.se
Intervjuer sker löpande.
Läs gärna mer om oss på www.morethanlove.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
mail
E-post: susanne@morethanlove.se Arbetsgivare More Than Love AB
(org.nr 556876-7262)
331 36 VÄRNAMO Kontakt
Susanne Sjöberg susanne@morethanlove.se Jobbnummer
9633409