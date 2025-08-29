Säljare till Sveriges ledande nischade jobbsajtnätverk
Plats: Stockholm, Gärdet
Omfattning: Heltid
Vill du sälja produkter som arbetsgivare verkligen behöver - och samtidigt hjälpa arbetsgivare att hitta rätt talanger? Hos oss blir du en nyckelspelare i att forma och förenkla framtidens arbetsmarknad!Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Vi driver Sveriges största och mest framgångsrika nätverk av nischade jobbsajter. Våra sajter attraherar exakt rätt målgrupp, vilket gör våra lösningar inom platsannonsering och employer branding till ett av arbetsgivarnas mest träffsäkra verktyg för rekrytering och varumärkesbyggande.
Vi växer - och nu söker vi en engagerad, målinriktad och relationsskapande säljare som vill vara med på resan.
Om rollen
Som säljare hos oss kommer du att:
• Bearbeta främst nya kunder och bygga upp din egna kundstock
• Sälja platsannonser och employer branding-lösningar
• Arbeta med hela säljprocessen - från första kontakt till avslut
• Vara en rådgivande partner till arbetsgivare och rekryterare
• Strukturerat bearbeta beslutsfattare inom privat och offentlig sektor
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av B2B-försäljning (meriterande om du sålt media, HR-tjänster eller digitala annonser)
• Är utpräglad "hunter" som älskar att göra affärer
• Trivs med att jobba mot tydliga mål och leverera resultat
• Har hög energinivå och ett lösningsorienterat arbetssätt
• Är självgående men gillar att vara en del av ett team
Vi erbjuder:
• Fast lön + attraktiv provision utan tak
• Starka och välkända varumärken i ryggen
• En produktportfölj som ger mätbara resultat för kunderna
• Stöttande kollegor och ett bolag med korta beslutsvägar
Så ansöker du
Låter det här som ditt nästa steg? Skicka din ansökan till niklas.eriksson@kggroup.se
så snart som möjligt - vi intervjuar löpande.
Var med och forma framtidens rekrytering - ansök idag!
