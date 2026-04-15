Säljare till sommarbutiken i Borgholm
Rabalder AB / Butikssäljarjobb / Borgholm Visa alla butikssäljarjobb i Borgholm
2026-04-15
, Mönsterås
, Kalmar
, Mörbylånga
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rabalder AB i Borgholm
, Kalmar
, Karlskrona
, Jönköping
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Vi söker säljare till vår sommarbutik i Borgholm
Så här jobbar vi:
Vi är först och främst säljare som levererar hög servicenivå. Hos oss ska våra kunder känna sig välkomna, sedda och hörda.
Vi guidar och hjälper alla våra kunder, och vi lägger stor vikt på att vara förtroendeingivande, engagerade och ödmjuka säljare.
Vi har tydliga gemensamma mål med vår framtida försäljning, strävar ständigt efter att utveckla våra säljaregenskaper och jobbar alltid med personlig styling.
Vi är positiva, resultatinriktade och entusiasmerande med starkt eget driv.
Vi jobbar nära i ett mindre team, är flexibla och stöttar varann.
För att trivas hos oss tror vi att du:
Är engagerad i ditt jobb, trivs med att ha ansvar, har förmågan att skapa både nära och långsiktiga kundrelationer.
Gillar att jobba självständigt i oftast högt tempo, och ser utmaningar som både roliga och spännande i vardagen.
Är noggrann, kreativ, strukturerad och du uppskattar en arbetsdag med varierande arbetsuppgifter.
Har erfarenhet av sälj i butik och känner stor glädje i mötet med människor som vill bli inspirerade till att komplettera sin garderob.
Känner att det är motiverande att ha en viktig roll som butikens högra hand.
Tjänsten är på ca 20 t/v tom v35 med ersättning enligt gällande kollektivavtal. Arbetstiderna varierar och inkluderar både vardagar samt helger.
Känner du att du vill bli en i teamet och att ovan stämmer in på dig? Då är du välkommen med din kortfattade ansökan samt foto till jobb@rabalder.se
Din erfarenhet av sälj i butik och din personliga lämplighet värdesätts högt i rekryteringsprocessen.
Urval sker löpande så vänta inte med att söka. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: jobb@rabalder.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare till Borgholm". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rabalder AB
(org.nr 556716-2556)
Storgatan 24 (visa karta
)
387 31 BORGHOLM Arbetsplats
Rabalder Borgholm Jobbnummer
9856390