Säljare till snabbväxande SaaS-bolag inom transportbranschen

TaxiCaller grundades år 2011 av svenska ingenjörer med bakgrund inom telekom och transport. Företaget har etablerat sig som en ledande leverantör av verksamhetskritisk mjukvara till taxi- och transportföretag världen över. Specialiserade på molnbaserade trafikledningssystem, har TaxiCaller blivit en central aktör inom branschen och är närvarande i över 60 länder på sex kontinenter.
TaxiCaller erbjuder en innovativ och kostnadseffektiv lösning som inte bara omfattar en app utan en helhetsplattform. Med systemet kan taxibolagsägare och förare utöka sina bokningsalternativ med funktioner som onlinebokning och egna passagerar-appar. TaxiCaller strävar efter att förenkla kundernas verksamhet genom skräddarsydda rapporter, fakturering, affärsanalys och andra verktyg som är kritiska för att hantera dagliga arbetsuppgifter.
Om tjänsten
Under de senaste åren har TaxiCaller utvecklat och lanserat en rad nya produkter inom bland annat färdtjänst och skolskjuts för de nordiska marknaderna.
Du kommer att vara en nyckelspelare i TaxiCallers expansion i Norden. Målgruppen är kommuner, regioner och privata taxibolag.
Fokus kommer vara att bygga vår kundportfölj genom att aktivt hitta, bearbeta och pitcha nya kunder. Samtidigt kommer du arbeta med att utveckla befintliga kundrelationer genom att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa värde för dem. Du kommer driva hela försäljningscykeln - från att prospektera och förstå kundens behov, presentera vår lösning, stänga affären och vårda relationen med befintlig kund.
Då tjänsten innebär mycket resande och kundbesök bistår TaxiCaller med en förmånsbil.
Dina arbetsuppgifter inkluderar
Prospektera och identifiera nya affärsmöjligheter.
Kontakta och boka möten med potentiella kunder via telefon, e-post och sociala medier.
Presentera TaxiCallers lösningar och värdeerbjudande för beslutsfattare.
Följa upp och driva säljprocessen framåt från första kontakt till avtal.
Samarbeta med övriga avdelningar på TaxiCaller för att optimera leadgenerering.
Vårda och utveckla din befintliga kundportfölj.
Besöka kunder och potentiella kunder.
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint intresse för försäljning.
Du är nyfiken, affärsmässig och relationsskapande.
Du har några års erfarenhet av försäljning. Erfarenhet av tjänsteförsäljning inom B2B är meriterande.
Du har mycket god samarbetsförmåga och är självgående och ser våra mål och resultat som självklara drivkrafter i din vardag.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av offentlig upphandling.
Du uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Om du har erfarenhet av taxibranschen och gärna från ett leverantörsperspektiv är det ett mycket stort plus.
Kundbesök i Norden kommer att vara en del av din vardag och b-körkort är därför ett måste.
Det är mycket meriterande om du har:
Ett stort kontaktnät inom den svenska och nordiska taxibranschen.
Jobbat med sälj mot kommuner och regioner.
Jobbat med sälj av taxametrar, fordonsutrustning för taxi eller trafikledningssystem. Så ansöker du
