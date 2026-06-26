Säljare till snabbväxande mediebolag i Stockholm
Athletic Work Nordic AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-06-26
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Är du byggd för att prestera?
Du nöjer dig inte med att dyka upp. Du vill utvecklas, vinna och se resultat av det arbete du lägger ner.
Vi söker nu nästa stjärna till vårt säljteam i Stockholm. Här blir du en del av ett bolag med höga ambitioner, ett starkt driv och en kultur där prestation, utveckling och laganda står i centrum.
Hos oss får du rätt förutsättningar att lyckas – moderna verktyg, kvalificerade affärsmöjligheter och ett team som utmanar varandra att bli bättre varje dag.
Vem är du?
Du har erfarenhet av försäljning, gärna via telefon, och motiveras av att nå högt uppsatta mål. Du trivs i ett högt tempo, tar ansvar för dina resultat och ser motgångar som en del av vägen mot nästa affär.
Vi tror att du:
Har minst ett års erfarenhet av försäljning.
Har en naturlig tävlingsinstinkt och gillar att prestera.
Har en bakgrund inom idrott eller annan miljö där disciplin och målmedvetenhet varit en självklar del av vardagen.
Är kreativ i ditt sätt att skapa affärer.
Vill utvecklas både professionellt och ekonomiskt.
Vad du får hos oss
Grundlön kombinerat med en attraktiv provisionsmodell utan övre lönetak.
Gedigen onboarding med bra uppföljning
Möjlighet att bygga en lön långt över branschsnittet genom dina prestationer.
Tillgång till välkända varumärken och högkvalitativa affärsmöjligheter.
Moderna säljverktyg, AI-stöd och datadriven coaching som hjälper dig att prestera på topp.
En tydlig utvecklingsplan där din prestation avgör hur snabbt du tar nästa steg.
Ett engagerat team med hög energi, stark sammanhållning och en kultur där framgång uppmärksammas.
För dig som vill mer
Det här är inte rätt plats för dig som söker ett bekvämt 8–17-jobb. Det här är för dig som vill utvecklas snabbt, påverka din egen lön och arbeta tillsammans med människor som drivs av höga ambitioner.
Vi tror på hårt arbete, kontinuerlig utveckling och att de bästa resultaten skapas av människor som vill vinna – tillsammans.
Placering: Stockholm (heltid, arbete på kontoret)
Känner du igen dig? Skicka in din ansökan och visa varför du är rätt person att bli en del av vårt nästa framgångsteam.
Vilka är vi gör rekryteringen
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.
Mer info hittar du på www.athletiwork.se
eller www.athleticwork.se/lediga-jobb
för att andra tjänster som teamet på Athletic Work tillsätter just nu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7980525-2074167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Athletic Work Nordic AB
(org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
Stureplan 1 (visa karta
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111 45 STOCKHOLM Arbetsplats
Athletic Work Jobbnummer
9981973