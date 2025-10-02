Säljare till snabbväxande finansbolag!
2025-10-02
Finansia är ett etablerat och snabbväxande finansbolag som sedan 2014 hjälpt tusentals små och medelstora företag att förverkliga sina affärsidéer. Med över 7 miljarder kronor i beviljad finansiering och tre Di Gasell-utmärkelser - inklusive titeln MästarGasell - är vi en trygg och långsiktig arbetsgivare med höga ambitioner.
Hos oss får du arbeta i en miljö där människor trivs, stannar länge och växer tillsammans. Vi har en stark intern kultur med fokus på utveckling, delaktighet och framgång.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Erbjuda smarta och anpassade faktura- och finansieringslösningar till företag
Research, datainsamling och behovsanalys av potentiella kunder
Etablering och underhåll av affärsrelationer med företag och företagare
Försäljning med telefon, mail, video och andra digitala kanaler som verktyg
Bearbetning av små och medelstora företag
Vem är du? Driven och van att ta ansvar för din egen utveckling
Social och arbetar med långsiktiga kundrelationer
Självständig och tycker om att prata med människor
Tävlingsinriktad och tycker om att nå mål
Affärsorienterad och älskar att göra bra affärer där alla är vinnare
Erfarenhet av försäljning eller ambitionen att skapa en säljkarriär
Hos Finansia får du jobba på ett företag som... Växer snabbt och är lönsamt
Älskar kundrelationer och försäljning
Arbetar med egen utveckling av moderna och digitala produkter (fintech)
Har fasta arbetstider och förmåner som tex gymkort, frukost mm
Fast lön som också går att påverka med egna resultat (provision)
Är en arbetsplats mitt i staden med stark gemenskap
Är ett modernt företag med en kultur där man hjälps åt, utvecklas och trivs
Är detta du? Eller någon du känner? Ansök eller tipsa gärna idag! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansia Sverige AB
(org.nr 556901-4227), http://www.finansia.se Arbetsplats
Finansia Kontakt
Filip Morfiadakis +46 707-57 91 10 Jobbnummer
9538293