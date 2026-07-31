Säljare till snabbväxande bolag i energibranschen!
Professionals Nord Stockholm AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-31
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Professionals Nord grundades med ambitionen att skapa en plats för människor att växa, på riktigt. En plats för människor att utvecklas, utmanas och nå sin fulla potential. Det är fortsatt drivkraften bakom allt vi gör – kompetensförsörjning inom rekrytering, personaluthyrning och Accelerated Learning. Vi utvecklar företag, individer och bidrar till att förändra branschen.
Har du redan visat att du kan sälja och känner att det är dags för nästa steg? Vill du arbeta med engagerade kunder, längre säljcykler och affärer där kvalitet och rådgivning står i fokus? Motiveras du av tydliga mål, höga ambitioner och möjligheten att själv påverka din lön?
Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en driven Innesäljare till vår kund som är en större och väletablerad aktör inom solenergi och hållbara energilösningar. Här får du möjligheten att arbeta i ett högpresterande team där utveckling, prestation och laganda står i centrum. Du blir en del av en organisation som levererar starka resultat och som ständigt söker efter nästa stjärnsäljare.
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för vår kunds räkning en Innesäljare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos företaget.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.se
(mailto:info@pn.se
).
Du erbjuds
Möjligheten att utvecklas inom en framtidsbransch med stort samhällsfokus.
Varma leads och engagerade kunder istället för traditionell kallförsäljning.
En attraktiv provisionsmodell med mycket goda förtjänstmöjligheter.
Ett högpresterande säljteam där du omges av ambitiösa kollegor som vill utvecklas och lyckas tillsammans.
En tydlig utvecklingsresa för dig som vill ta nästa steg inom försäljning.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
I rollen som Innesäljare arbetar du med rådgivande B2C-försäljning mot villaägare som redan visat intresse för företagets produkter och tjänster. Du ansvarar för hela försäljningsprocessen och arbetar långsiktigt med att förstå kundens behov och presentera rätt lösning.
Till skillnad från många traditionella säljroller handlar arbetet inte om att ringa flest samtal, utan om att skapa värde i varje dialog. Kunderna är redan intresserade och din uppgift blir att guida dem genom köpprocessen och bygga förtroende längs vägen. Du kommer bland annat att:
Kontakta och följa upp inkommande samt varma leads.
Genomföra behovsanalyser och rådgivande kundmöten.
Presentera skräddarsydda lösningar utifrån kundens situation.
Driva affären från första kontakt till signerat avtal.
Arbeta mot individuella försäljningsmål och KPI.
Samarbeta med kollegor för att skapa bästa möjliga kundupplevelse.
Du blir en del av ett energifyllt säljgolv där prestation uppmärksammas, resultat firas och utveckling står högt på agendan. Här finns en tydlig prestationskultur med topplistor, coachning och kollegor som inspirerar varandra att nå nästa nivå.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av försäljning och vill fortsätta utvecklas inom yrket. Vi tror att du idag arbetar med någon form av B2C-försäljning och har förstått värdet av att bygga relationer, skapa förtroende och driva affärer framåt.
Du behöver inte uppfylla varje punkt på kravspecifikationen för att vara aktuell. För oss är rätt inställning, driv och utvecklingspotential minst lika viktigt som tidigare erfarenheter. Vi ser gärna att du:
Har minst ett års erfarenhet av B2C-försäljning.
Har arbetat mot uppsatta mål och budgetar.
Talar och skriver obehindrat på svenska.
Trivs i en prestationsorienterad miljö
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från telefonförsäljning, telecom, fältsälj eller liknande.
Har dokumenterat goda försäljningsresultat.
Har erfarenhet av längre och mer rådgivande säljprocesser
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Därför söker vi dig som är ambitiös, nyfiken och resultatorienterad. Du drivs av att utvecklas, har lätt för att skapa kontakt med människor och ser motgångar som en naturlig del av vägen mot framgång.
Du är också uthållig och disciplinerad i ditt arbete. Du förstår att framgång inom försäljning handlar om att kombinera aktivitet med kvalitet och att kontinuerligt utveckla ditt arbetssätt.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
Urval: Sker löpande
Kontakt: Alva Mohand
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ned. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@pn.se
.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Stockholm AB
(org.nr 559334-4665), https://www.pn.se/
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Professionals Nord Kontakt
Konsultchef
Alva Guimaraes Mohand Alva.mohand@pn.se +46768880272 Jobbnummer
10017313