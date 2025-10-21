Säljare till Skydda i Västra Götaland
TNG Group AB / Kundservicejobb / Ulricehamn Visa alla kundservicejobb i Ulricehamn
2025-10-21
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Ulricehamn
, Borås
, Falköping
, Jönköping
, Vårgårda
eller i hela Sverige
Ta chansen att bli Säljare i ett väletablerat distrikt hos Skydda!
Vill du kombinera försäljning med samhällsnytta och arbeta med produkter som verkligen gör skillnad? Som Skyddssäljare hos Skydda i Ulricehamn ansvarar du för ett starkt distrikt med kunder inom Västra Götaland, Dalsland och Norra Småland. Du arbetar rådgivande och långsiktigt, med fokus på personlig skyddsutrustning och tryggare arbetsmiljöer. Här får du frihet att planera din vardag, tillgång till marknadens ledande varumärken och blir en viktig del av ett engagerat team där kvalitet, relationer och säkerhet står i centrum.
Ditt anställningserbjudande
Hos Skydda i region Västra Götaland får du ta över ett distrikt som vårdats av en uppskattad kollega i över fyrtio år, där kundrelationer redan är starka och utvecklingsmöjligheterna stora. Du får arbeta med marknadens bästa produkter inom personlig skyddsutrustning och samtidigt bidra till ett säkrare arbetsliv.
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och fina förmåner. Du får en god introduktion, kontinuerligt stöd från chef och kollegor samt möjligheten att växa professionellt i en platt och prestigelös organisation med stark laganda.Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
• Bygga och utveckla kundrelationer inom ditt distrikt
• Sälja och ge rådgivning kring personlig skyddsutrustning
• Besöka återförsäljare och slutkunder, cirka 3 till 4 möten per dag
• Hålla i utbildningar, mässor och produktaktivering i butik
• Följa upp affärer i CRM och arbeta nära KAM, support och kundtjänst
• Delta i interna och externa möten samt affärsplanering
Värt att veta
Distriktet omfattar Västra Götaland, Dalsland och Norra Småland och du utgår hemifrån med koppling till kontoret i Ulricehamn. Tjänsten är på heltid, med flextid enligt Ahlsells policy och cirka 30 resdagar med övernattning per år. Du ingår i ett team med sju Skyddssäljare och fyra KAM och rapporterar till Head of Sales. Teamet är väl sammansvetsat och har regelbundna digitala och fysiska avstämningar. Tjänsten planeras att tillsättas i slutet av 2025 eller början av 2026 för att möjliggöra en överlämning från den avgående Skyddssäljaren.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har god erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från bygg, industri eller försäljning mot återförsäljarledet. Har du dessutom arbetat med PPE, skyddskläder eller skyddsskor är det mycket meriterande. Du behöver vara strukturerad, självgående och ha god förmåga att planera och prioritera. Du är trygg i mötet med både butikspersonal och inköpare och har lätt för att skapa förtroende. Du är van vid CRM-system, har god IT-vana och uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska. Vi värdesätter ett lösningsorienterat arbetssätt, ett genuint engagemang och ett intresse för att bidra till tryggare arbetsplatser. Körkort och vana vid regelbunden bilkörning är ett krav.
Vill du ta nästa steg i en roll där du får kombinera affärsmannaskap med samhällsnytta? Då är tjänsten som Skyddssäljare hos Skydda i Västra Götaland något för dig
Intresserad?
Rekryteringen sker i samarbete med TNG, specialister på kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, bemanning och interim. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil, och utan personligt brev, i vårt enkla ansökningsformulär. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi dels anonymisera dina personuppgifter, dels be dig att göra ett par rekryteringstester, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult & Konsultansvarig
Catinka Andersson catinka.andersson@tng.se Jobbnummer
9566000