Säljare till Schneider Electric i Växjö - 005RII

Schneider Electric Sverige AB / Säljarjobb / Stockholm2019-12-21DESCRIPTION/RESPONSIBILITIES:Schneider Electric är en global specialist inom digital utveckling av energihantering och automation med en unik närvaro i svenska hem, fastigheter, industrier och infrastrukturer. Hos oss är hållbarhet ledordet. Med vår 180-åriga historia och djupa rötter i energisektorn omformar vi idag branscher, utvecklar städer och berikar tillvaron för människor världen över.Hos oss får du möjligheten att arbeta med marknadens ledande system- och tjänsteportfölj inom byggnadsautomation för befintliga fastigheter och nya fastighetsprojekt i regionen. Tillsammans med ett kompetent och drivet team med hög laganda kommer du att vidareutveckla och bygga nya relationer på en växande marknad. Vi, tillsammans med dig, behöver möta våra kunders krav och värderingar på ett innovativt sätt och erbjuda lösningar inom fastighetsområdet anpassade efter våra kunders behov och önskemål. Vi letar därför efter en lösningsorienterad person med ett stort engagemang som tar ägandeskap i relationen med sina kunder.För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara mycket kundorienterad, drivas av att göra affärer och uppnå tydliga mål. Eftersom relationer är en central del i ditt uppdrag, bör du även vara förtroendeingivande, samarbetsvillig samt med lätthet skapa och underhålla relationer, såväl internt som gentemot våra kunder.Som affärsutvecklare kommer du att erbjuda Schneider Electrics lösningar inom fastighetsautomation i nära samarbete med kollegor från ditt eget affärsområde - Digital Energy. Vår breda portfölj av produkter och lösningar innebär dessutom att du kommer arbeta tätt ihop med kollegor ifrån dina närliggande affärsområden såsom exempelvis IT och Retail. Du kommer främst att arbeta mot fastighetsbolag inom området fastighetsautomation och energi.Vi söker dig med erfarenhet av värdebaserad försäljning, längre försäljningscyklar och gärna en teknisk bakgrund, med fördel inom automation. Erfarenhet av att bearbeta kundgruppen fastighetsägare ses som meriterande. Körkort är ett krav då tjänsten innefattar resor inom ansvarsområdet.Vi erbjuder dig ett självständigt, roligt och omväxlande arbete med frihet under ansvar och en möjlighet att vara med och påverka under en spännande tillväxtresa. På Schneider Electric kommer du att arbeta hos ett internationellt marknadsledande företag med ett meningsfullt syfte, ett stort fokus på sin personal och med flera intressanta utvecklingsmöjligheter!Har du frågor om tjänsten så ring gärna Robert Andersson, tfn 0761 416 833 och vill du berätta mer om dig själv och varför du tycker att detta är rätt tjänst för dig så ring gärna Liselott Wigstrand Tuvesson, tfn 0725 200 797.Vi bearbetar ansökningarna löpande och ser gärna att du anmäler ditt intresse snarast. Du söker tjänsten via www.se.com/se/jobb Varmt välkommen med din ansökanPå Schneider Electric kallar vi det Life Is ON, läs mer på www.se.com.se/jobb 2019-12-21Sista dag att ansöka är 2020-01-20Schneider Electric Sverige AB5017177