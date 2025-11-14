Säljare till S-O Larsson Maskin - Bli en del av vår framgång!
2025-11-14
Om tjänsten
Har du ett öga för affärer och brinner för att skapa långsiktiga kundrelationer? Nu har du chansen att bli en nyckelperson i vårt framgångsrika team! Hos S-O Larsson Maskin, beläget i natursköna Hössjö och med nästan över 60 års erfarenhet i branschen, söker vi nu en engagerad säljare. Här blir du en del av en familjeägd verksamhet där tradition, kvalitet och innovation möts - och där varje medarbetares insats gör skillnad! Om oss:
Sedan 1966 har vi varit ledande inom maskinbranschen och vi arbetar stolt med några av de mest välrenommerade varumärkena på marknaden. Vi erbjuder ett brett sortiment av professionella maskiner och redskap för kommuner, kyrkoförvaltningar, föreningar och entreprenörer - främst inom skötsel, underhåll och entreprenad. I vårt utbud finns bland annat Wille redskapsbärare, Kubota grönytemaskiner och traktorer, Giant kompaktlastare, Spider släntklippare, Walker och dessutom redskap till tillhörande användare av våra maskiner. Sortimentet är noggrant utvalt för att möta höga krav på effektivitet, hållbarhet och funktion i både urbana och kommunala miljöer. Med våra 12 medarbetare erbjuder vi både spetskompetens och ett varmt, familjärt arbetsklimat. Genom att kombinera rätt produkter med gedigen kompetens strävar vi alltid efter att leverera hållbara och effektiva lösningar som bygger långsiktiga relationer. Din roll :
Som säljare hos S-O Larsson blir du en nyckelperson i att bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Rådgivande försäljning
Identifiera kundens behov - även de outtalade
Genomföra produktdemonstrationer, delta i mässor och kundevent
Följa upp affärer genom hela säljcykeln - från första kontakt till leverans och uppföljning
Samarbeta nära med tekniker och reservdelsteam för att säkerställa kundnöjdhet
Vem tror vi att du är?
Vi söker dig som är en relationsskapande säljare med ett genuint intresse för teknik och maskiner. Du trivs i en rådgivande roll där förtroende och långsiktiga relationer är viktigare än snabba avslut. Du är affärsmässig, lyhörd och har förmågan att se kundens behov - även när kunden själv inte gör det. Har du dessutom erfarenhet av teknisk försäljning eller bakgrund som mekaniker, maskinförare eller liknande, då är du precis den vi letar efter!
Varför S-O Larsson Maskin?
Hos oss får du inte bara en tjänst, utan en möjlighet att växa i en verksamhet som är lika engagerad i sina medarbetare som i sina kunder. Här värderar vi samarbete, personlig utveckling och att ha roligt på jobbet. Välkommen att bli en del av vår familj!
Ansökan Vi som hjälper S-O Larsson i denna rekrytering heter Northern Skill. Vi är det personliga rekryteringsföretaget med norrländska som koncernspråk. Har du inte världens snyggaste CV så kan du alltid presentera dig genom fritext hos oss. Antingen direkt i ansökan, med en kort video - eller varför inte slå en signal?! Ersättning
