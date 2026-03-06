Säljare till riktigt härligt och drivet gäng i Solna sökes!
Vill du jobba med drivna kollegor, ha kul på jobbet och vara med på en stark tillväxtresa?
Nu söker vi flera engagerade och drivna säljare som vill vara med och växa tillsammans med ett entreprenörsdrivet energibolag i stark expansion. Här får du arbeta i ett team där högt tempo, glädje och samarbete är en självklar del av vardagen, och där prestation verkligen uppmärksammas.Publiceringsdatum2026-03-06Om företaget
Bolaget grundades 2019 av entreprenörer med en tydlig vision, att göra energianvändning smartare och mer lönsam. Sedan starten har verksamheten vuxit snabbt och utvecklats från laddboxlösningar till att idag även erbjuda smarta batterilösningar och energisystem kopplade till solenergi. Genom att arbeta med flera ledande leverantörer kan företaget skräddarsy lösningar utifrån kundens behov, vilket har gjort dem till en stark aktör i en bransch där efterfrågan ökar snabbt.
Teamet består idag av ett engagerat gäng säljare inom både B2C och B2B som tillsammans driver bolaget framåt, med en tydlig entreprenörsanda och ett starkt fokus på utveckling. Mer information om kunden ges vid personlig kontakt.
Vad företaget erbjuder
Här kliver du in i en arbetsplats där kulturen är minst lika viktig som resultaten. Kontoret är modernt, öppet och socialt, det är en plats där man både jobbar hårt och har kul tillsammans.
"När jag kliver in genom dörrarna möts jag av leenden och hjärtliga hälsningar som får mig att känna mig direkt välkommen. Kontoret är ljust, fräscht och fullt av aktivitet. Jag känner hur glädjen och drivet sitter i väggarna."
Du får bland annat:
• Ett riktigt drivet och positivt säljteam
• Högt i tak och en öppen kultur där idéer uppmuntras
• Kollegor som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans
• En närvarande ledning som coachar och utvecklar teamet
• Möjlighet att påverka hur du själv driver dina affärer
• Belöningar och firanden när teamet når sina mål.
På kontoret kan du ta en avstickare när huvudet behöver koppla av med exempelvis pingisbord och tv-spel. När teamet levererar firas det ofta som middagar, aktiviteter eller resor.
Om rollen
Som säljare arbetar du med försäljning av energilösningar till kunder som vill optimera sin energianvändning.
Du kommer att:
• Nykundsbearbetning med en del varma leads
• Presentera lösningar inom batteri och energilagring som verkligen underlättar för dina kunder
• Ta fram offerter och följa affären hela vägen till avslut
• Skapa trygghet och förtroende hos kunderna.
Affärerna är ofta större investeringar, vilket gör att du arbetar rådgivande och hjälper kunder att fatta rätt beslut kring sin energilösning. I de flesta fall är det här någon som kunderna verkligen vill ha, du ska mestadels se till att de vill gå med er. Vilket med möjlighet för att anpassa tjänsten gör att du kan det. Du jobbar nära kollegor och ledning och har alltid stöd från teamet i affärerna.
Vem vi söker
Vi söker dig som gillar försäljning, tempo och att arbeta i ett team där alla är drivna och vill nå de uppsatta målen. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där prestation, utveckling och laganda går hand i hand.
Vi tror att du har:
• Minst 1-2 års erfarenhet av försäljning
• Vana av att arbeta mot mål
• Förmåga att skapa förtroende hos kunder
• God svenska i tal och skrift.
Som person är du:
• driven och målmedveten
• social och trygg i kontakt med människor
• tävlingsinriktad men samtidigt en lagspelare
• positiv och energifylld
• motiverad av att utvecklas och nå resultat.
Det här är rollen för dig som gillar att jobba mot tydliga mål, utvecklas tillsammans med andra och samtidigt vara en del av en arbetsplats där stämningen är lika viktig som resultaten.
Utveckling och möjligheter
Bolaget befinner sig i en spännande tillväxtfas och planerar att fortsätta expandera.
Det innebär stora möjligheter för dig som vill:
• utvecklas inom försäljning
• ta mer ansvar över tid
• växa tillsammans med bolaget.
Du får arbeta nära en engagerad ledning och ett team där kunskap delas och man hjälper varandra att bli bättre varje dag. Placeringsort är Solna i Stockholm och tjänsten är på 40 timmar i veckan samt inleds med provanställning direkt hos kund.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Matilda Dahlin. Intresserad? Skicka in din ansökan snarast, urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Matilda Dahlin.
