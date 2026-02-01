Säljare till Riddermark Bil Täby, Slagsta & Nacka
2026-02-01
Säljare till Täby eller Nacka-butiken!
Vi söker passionerade och engagerade säljare våran butik i Täby, Slagsta och Nacka. I denna roll kommer du ha ett högt fokus på butiksbesök och att ge våra kunder en enastående serviceupplevelse. Vi letar efter individer med tidigare erfarenhet inom försäljning med mycket kundkontakt. Publiceringsdatum2026-02-01Dina arbetsuppgifter
Ansvara för att välkomna och hjälpa kunder i butiken
Aktivt arbeta med försäljning och att uppnå uppsatta mål
Ge professionell rådgivning och service till kunder
Säkerställa att butikens presentation och varulager upprätthålls på en hög nivå
Erfarenhet och kvalifikationer:
Vi letar efter dig som är lyhörd, har förmåga att uttrycka dig väl i tal och som brinner för kundbemötande. För att vara framgångsrik i denna roll är det viktigt att du har:
Tidigare erfarenhet av försäljning
Förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med kunder
En positiv attityd och en serviceinriktad inställning
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Hög konsultativ förmåga Dina personliga egenskaper
Utmärkt kommunikationsförmåga
Entusiastisk och positiv
Serviceinriktad och flexibel
Förmåga att arbeta under tryck och hantera olika situationer
Om du tror att du har rätt erfarenhet och personliga egenskaper för denna roll, och vill vara en del av ett dynamiskt team ser vi fram emot din ansökan. Vi erbjuder en spännande och utmanande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din roll.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, intervjuer sker löpande!
Vi är idag ca 600 anställda fördelade på 14 butiker, ett logistikcenter och ett huvudkontor. Trots vår storlek beskrivs vi ofta som ett mindre familjebolag, här får du vara med och påverka och hjälpa till att hela tiden driva vår tillväxt i rätt riktning med fler och nöjdare kunder. Riddermark bil är ett utav Sveriges mest expansiva företag, den självklara marknadsplatsen för begagnade bilar. Stolt leder vi utvecklingen inom försäljning och avyttring av begagnade bilar genom lagarbete, nytänkande och lyhördhet. Med flera stora anläggningar i Sverige hjälper vi privatpersoner och företag med sina bilaffärer. Vi bygger och utvecklar egna IT-system om vi helt enkelt anser att det saknas tillräckligt bra sådana, och varje dag strävar vi efter att göra allting lite bättre. Våra medarbetare rekryteras främst för sina värderingar.KvalifikationerKörkortskrav
