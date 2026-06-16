Säljare till Reunify Group, Stockholm
ReUnify Telecom AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-06-16
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Reunify Group samlar Sveriges bästa bolag inom telekom, kommunikation och IT. Vi levererar mobilabonnemang, växel, IT-drift, hårdvara och finansieringslösningar till svenska företag. Bredden gör att kunden får en partner istället för fem, djupet att varje område hanteras av specialister.
Stockholmskontoret växer och vi söker två säljare som redan vet vad som krävs för att lyckas i telefon. Vi tänker inte lära dig grunderna. Du tar med dig dem.
Det här är för dig som
• har minst 2 år bakom dig i B2B-försäljning inom telekom, IT eller kommunikation
• har en egen kundstock du tar med dig och relationer som öppnar dörrar
• är van att jobba självgående med långa säljcykler och flera spår parallellt
• gillar att sälja helheter snarare än enskilda produkter
Det här kan du sälja hos oss
• Mobilabonnemang och växel via våra avtal med Tele2, Telenor, Tre, Telia & Telavox
• Komplett IT-infrastruktur, hårdvara, support och drift
• Finansieringslösningar
• Copy/print, fiber och kringtjänster
Portföljen är ovanligt bred. Du kan följa kunden över flera affärsområden istället för att tappa dem så fort behovet växer.
Det här erbjuder vi
• Konkurrenskraftig provision (100% provisionsbaserad lön)
• Tillgång till hela koncernens portfölj
• En partnergrupp som är operativ, inte byråkratisk
• Fräscht kontor mitt i centrala Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7917867-2055367". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ReUnify Telecom AB
(org.nr 559468-9779), https://trecom.teamtailor.com
Olof Palmes gata 11 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Arbetsplats
Trecom Jobbnummer
9965728