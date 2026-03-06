Säljare till Region Syd Skåne Län

Tempest Security Sverige AB / Säljarjobb / Malmö
2026-03-06


Säljare - Region Syd (Skåne)
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera försäljning, kundkontakt och stort eget ansvar?
Vi söker nu en engagerad säljare till Region Syd.

I rollen arbetar du främst med att identifiera nya affärsmöjligheter och etablera kontakt med företag runt om i Skåne, med särskilt fokus på Malmö, Helsingborg och Lund. Du ansvarar för att initiera dialoger, boka möten och presentera våra tjänster för potentiella kunder.

Rollen innebär ett självständigt arbete där du planerar din egen aktivitet och driver affärsprocesser från första kontakt till avslut.

Tjänsten passar dig som vill fortsätta utvecklas inom B2B-försäljning och som trivs i en roll med mycket eget ansvar och kundkontakt.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter


Identifiera och kontakta nya potentiella kunder i Skåne


Planera och genomföra kundmöten


Presentera våra tjänster och lösningar


Driva affärer från första kontakt till avslut


Arbeta strukturerat med uppföljning och affärsutveckling

Vi söker dig som


Har B-körkort


Har god lokalkännedom i Skåne, särskilt i Malmö, Helsingborg och Lund


Har erfarenhet från bevakningsbranschen eller närliggande B2B-försäljning


Är självgående, strukturerad och ansvarstagande


Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer

Vi erbjuder


En självständig roll med goda utvecklingsmöjligheter


Stor frihet under ansvar


Lön: garantilön + provision


Introduktion och stöd för att lyckas i rollen

Låter detta som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag.

Ersättning
Enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tempest Security Sverige AB (org.nr 556695-6552)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Regionchef
Victor Eriksson
victor.eriksson@tempest.se

Jobbnummer
9782741

