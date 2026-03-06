Säljare till Region Syd Skåne Län
Säljare - Region Syd (Skåne)
Vill du arbeta i en roll där du får kombinera försäljning, kundkontakt och stort eget ansvar?
Vi söker nu en engagerad säljare till Region Syd.
I rollen arbetar du främst med att identifiera nya affärsmöjligheter och etablera kontakt med företag runt om i Skåne, med särskilt fokus på Malmö, Helsingborg och Lund. Du ansvarar för att initiera dialoger, boka möten och presentera våra tjänster för potentiella kunder.
Rollen innebär ett självständigt arbete där du planerar din egen aktivitet och driver affärsprocesser från första kontakt till avslut.
Tjänsten passar dig som vill fortsätta utvecklas inom B2B-försäljning och som trivs i en roll med mycket eget ansvar och kundkontakt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Identifiera och kontakta nya potentiella kunder i Skåne
Planera och genomföra kundmöten
Presentera våra tjänster och lösningar
Driva affärer från första kontakt till avslut
Arbeta strukturerat med uppföljning och affärsutveckling
Vi söker dig som
Har B-körkort
Har god lokalkännedom i Skåne, särskilt i Malmö, Helsingborg och Lund
Har erfarenhet från bevakningsbranschen eller närliggande B2B-försäljning
Är självgående, strukturerad och ansvarstagande
Har lätt för att skapa förtroende och bygga relationer
Vi erbjuder
En självständig roll med goda utvecklingsmöjligheter
Stor frihet under ansvar
Lön: garantilön + provision
Introduktion och stöd för att lyckas i rollen
Låter detta som något för dig?
