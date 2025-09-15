Säljare till Pressbyrån Mjölby Järnvägsstation
Drömmer du om att göra vardagen roligare för människor och samhället lite bättre? Varje dag i över ett sekel har Pressbyrån funnits vid svenska folkets sida och gett service för människor på väg. Idag är vi Sveriges mest omtyckta servicehandel och har runt 300 butiker över hela Sverige. Pressbyrån engagerar sig dessutom i en rad sociala frågor. Vi samlar in pengar till välgörenhet, står upp för hbtq-rörelsens rättigheter, stödjer fri press och driver projekt för att få fler barn och ungdomar att läsa.
Grunden i vår verksamhet är att vara enkel, snabb och tillgänglig för alla. Det avspeglas hos våra medarbetare som är lyhörda, välkomnande och engagerade - de som gör oss till ett folkligt företag där man trivs, helt enkelt. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet. Och eftersom service självklart ligger i vår ryggrad är vi alltid måna om att vårda relationer med både medarbetare, samarbetspartners och kunder.
Vi använder oss av test som matchas mot en kravprofil för att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning i vår rekryteringsprocess. För att kunna gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du genomföra testet. Om du väljer att avstå innebär det tyvärr att vi inte kan ta din ansökan vidare. Du erhåller testlänk i ett separat mejlutskick när du skickat in din ansökan (kontrollera din skräppost om mejlet uteblir).
Rollen som säljare
Att vara butikssäljare passar dig som är social, serviceinriktad och älskar försäljning. Gillar du ett högt tempo, att möta nya människor varje dag och tycker att varierande arbetstider passar dig, från tidiga öppningar i butiken till att kunna arbeta helger? Gillar du dessutom att ha mycket kul på jobbet - då kommer du att trivas här!
I jobbet som butikssäljare möter du nya utmaningar varje dag. Du arbetar självständigt och har ansvar för allt från försäljning, kassaarbete, bakning, varuhantering till städning. Men framför allt ge god och omtänksam service till både nya och kända kunder.
Dina erfarenheter
Du har fyllt 18 år, har gått i gymnasiet samt behärskar svenska. Du gillar att ha det rent och fräscht omkring dig, du är stresstålig och villig att jobba varierande tider. Vi ser även att du kan lämna referenser från 2 personer. Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Tjänsten är en tilltänkt tillsvidareanställning på 27 timmar per vecka, som inleds med 6 månaders provanställning. Dina arbetstider kommer att variera enligt ett rullande fyraveckorsschema. Intervjuer sker löpande då vi önskar tillsätta tjänsten så fort som möjligt.
Vi erbjuder lön enligt detaljhandelsavtalet. Förutom lön reglerar kollektivavtalet även OB-regler och arbetstider.
Läs mer om oss på Pressbyrån.se
Varmt välkommen - tillsammans bygger vi drömmar!
Om Pressbyrån
Pressbyrån är Sveriges mest nytänkande och tillgängliga kiosk. Visste du till exempel att Pressbyrån ligger bakom både Sveriges första pinnglass och det svenska inrikesflyget? Vi är Sveriges största conveniencekedja med runt 300 butiker över hela Sverige.
Våra butiker ägs av Reitan Convenience i Sverige och drivs av egenföretagare enligt vårt franchisingskoncept.
Reitan Convenience i Sverige
Reitan Convencience Sverige äger Pressbyrån, 7-Eleven och PBX. Bolaget är en del av Reitan Convenience som driver 2 000 conveniencebutiker i sju olika länder i Norden och Baltikum.
Reitan Convencience Sverige äger Pressbyrån, 7-Eleven och PBX. Bolaget är en del av Reitan Convenience som driver 2 000 conveniencebutiker i sju olika länder i Norden och Baltikum.
