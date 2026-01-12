Säljare till pressbyrån kista t-bana
DSD Convenience AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos DSD Convenience AB i Stockholm
Drömmer du om att göra vardagen roligare för människor och samhället lite bättre? Varje dag i över ett sekel har Pressbyrån funnits vid svenska folkets sida och gett service för människor på väg. Idag är vi Sveriges mest omtyckta servicehandel och har runt 300 butiker över hela Sverige. Pressbyrån engagerar sig dessutom i en rad sociala frågor. Vi samlar in pengar till välgörenhet, står upp för hbtq-rörelsens rättigheter, stödjer fri press och driver projekt för att få fler barn och ungdomar att läsa.
Grunden i vår verksamhet är att vara enkel, snabb och tillgänglig för alla. Det avspeglas hos våra medarbetare som är lyhörda, välkomnande och engagerade - de som gör oss till ett folkligt företag där man trivs, helt enkelt. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet. Och eftersom service självklart ligger i vår ryggrad är vi alltid måna om att vårda relationer med både medarbetare, samarbetspartners och kunder.
Rollen som säljare
Att vara butikssäljare passar dig som är social, serviceinriktad och älskar försäljning. Gillar du ett högt tempo, att möta nya människor varje dag och tycker att varierande arbetstider passar dig, från tidiga öppningar i butiken till att kunna arbeta helger? Gillar du dessutom att ha mycket kul på jobbet - då kommer du att trivas här!
• Vi har svensk spel och det är ett krav att kunna svenska spel.
I jobbet som butikssäljare möter du nya utmaningar varje dag. Du arbetar självständigt och har ansvar för allt från försäljning, kassaarbete, bakning, varuhantering till städning. Men framför allt ge god och omtänksam service till både nya och kända kunder.
Dina erfarenheter
Du har fyllt 18 år, har gått i gymnasiet samt behärskar svenska. Du gillar att ha det rent och fräscht omkring dig, du är stresstålig och villig att jobba varierande tider. Vi ser även att du kan lämna referenser från 2 personer. Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Tjänsten är en extraanställning på med VID BEHOV timmar per vecka. Dina arbetstider kommer att variera.
Vi erbjuder lön enligt detaljhandelsavtalet. Förutom lön reglerar kollektivavtalet även OB-regler och arbetstider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-26
E-post: pb4408307@pressbyran.se Arbetsgivare DSD Convenience AB
(org.nr 559194-5604)
Kista Galleria T-Bana (visa karta
)
164 91 KISTA Kontakt
Sepideh Darchini Seddigh pb4408307@pressbyran.se 0739951395 Jobbnummer
9677603