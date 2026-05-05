Säljare till Plantagen Jönköping - helger under högsäsong
Plantagen Jönköping söker säljare med intresse och kunskap om växter - start OMGÅENDE
En deltidstjänst t.o.m. 14/6 med möjlighet till förlängning
Hos oss på Plantagen handlar säsongen om mer än växter. Den handlar om människor, inspiration och små ögonblick av tillväxt - både för kunderna och för dig. Vi söker dig som vill bidra till att göra människors vardag lite grönare och vackrare.
Vi söker nu en extra kollega under vår högsäsong! Sista ansökningsdag är 10/5, vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag!
En vanlig dag på Plantagen under säsongen
Vi älskar vår högsäsong! Det är full fart i butiken med odlingssugna kunder som behöver tips, råd och inspiration. Arbetsuppgifterna hos oss är många och beroende på vilket ansvarsområden du har, varierar dina arbetsuppgifter:
möta kunder med ett leende och bidra till goda köpupplevelser
varupåfyllning både inom- och utomhus
kassaarbete och bidra till ett effektivt flöde i butiken
hjälpa till med skötsel och underhåll av växter
samarbeta nära med dina kollegor för att skapa trivsel för både kunder och teamet
Vi tror att du:
är nyfiken, positiv och tycker om att möta människor
är en person som trivs när det händer mycket och behåller lugnet när tempot ökar
gillar att ta i, är flexibel och pålitlig, och bidrar till en god arbetsmiljö
är engagerad och har en stark vilja att lära
tycker om ett rörligt jobb där ingen dag är den andra lik
Erfarenhet från butik eller service är en fördel och truckkort är meriterande.
Vi erbjuder:
En deltidstjänst t.o.m. 14/6 med möjlighet till förlängning
En social och inkluderande arbetsmiljö i Nordens största trädgårdscenterkedja
Utbildning i försäljning, kundbemötande och växtskötsel
Kollektivavtalsenlig lön
Varierande arbetsuppgifter och värdefull erfarenhet från säsonghandel
Tjänsten är säsongsbaserad och hos oss blir du en del av ett team som skapar äkta grön glädje. På Plantagen växer vi tillsammans och varje säsong ger nya möjligheter att lära, bidra och uppleva arbetsglädje i praktiken.
I nästa steg kommer du får svara på några korta frågor om dig själv och dina erfarenhheter.
Vi ser fram emot att höra från dig!
/Butikschef Kristopher och teamet på Plantagen Jönköping
Sista ansökningsdag är 10/5, vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka din ansökan redan i dag.
Om Plantagen
På Plantagen brinner vi för växter. Men framför allt brinner vi för försäljning och våra kunder. Varje dag levererar vi ett levande kundmöte som med inspiration, kunskap och verktyg tar våra kunder närmare naturens positiva kraft. Med butiker i Norge och Sverige, är vi det ledande varumärket för växter i Norden och har som vision att vara Nordens härligaste växthus. Tillsammans med våra engagerade medarbetare som delar våra värderingar om glädje, tydlighet och ägarskap erbjuder Plantagen ett unikt utbud av växter och växtlösningar för att främja ett växande liv!
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Plantagen Sverige AB
(org.nr 556610-3015)
553 03 JÖNKÖPING Arbetsplats
plantasjen Kontakt
Butikschef
Kristopher Persson jonkoping.bc@plantagen.se Jobbnummer
9893305