Säljare till parfymkiosk i Kista Galleria - extra vid behov
Zperfume Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
Zperfume Sweden söker säljare extra vid behov till vår parfymkiosk i Kista Galleria.Publiceringsdatum2025-10-22Om företaget
Zperfume Sweden är ett svenskt företag som tillverkar handgjorda, svensktillverkade parfymer av hög kvalitet. Vi erbjuder unika dofter skapade med passion för parfymhantverk.Om tjänsten
Du hoppar in vid behov - till exempel vid sjukdom, semester eller under perioder med hög kundtrafik.
Arbetstiderna varierar (vardagar, helger och kvällar).Dina arbetsuppgifter
Försäljning av parfymer och skönhetsprodukter.
Hjälpa kunder att hitta rätt doft.
Ge personlig service.
Kassahantering och påfyllning av varor.
Hålla rent och snyggt i kiosken.Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning eller butiksarbete
Talar svenska och engelska
Serviceinriktad, ansvarsfull och pålitlig
Meriterande
Erfarenhet inom parfym, kosmetik eller skönhet
Fler språk är ett plus
Arbetstid
Extra vid behov, varierande tider (vardagar, kvällar och helger).Så ansöker du
Skicka ditt CV och en kort personlig presentation till:info@zperfume.se
Sista dag att ansöka är 10 november 2025.
Sista dag att ansöka är 2025-11-10
E-post: info@zperfume.se Arbetsgivare Zperfume Sweden AB
(org.nr 559210-3252)
Hanstavägen 55 F (visa karta
)
164 53 KISTA Arbetsplats
Kista Galleria (Zperfume Sweden) Jobbnummer
9570082