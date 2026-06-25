Säljare till Östermalm vi växer och söker fler till teamet
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2026-06-25
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Vi behöver bli fler.
Under våren och sommaren har försäljningen utvecklats starkt och vi söker nu fler säljare till vårt kontor på Östermalm.
Vi arbetar inom hälsa och kosttillskott och söker personer som trivs med tydliga mål, högt tempo och möjligheten att påverka sina resultat.
Du får utbildning, coachning och stöd från teamet – men det är ditt driv och din prestation som avgör hur långt du går.
Vi erbjuder
• Heltid
• Kontor på Östermalm
• Provision + bonus
• Daglig coachning
• Tydliga mål och uppföljning
• Utvecklingsmöjligheter för rätt personer
Vi söker dig som
• Gillar att arbeta mot mål
• Är ansvarstagande
• Har god svenska i tal
• Vill utvecklas inom försäljning
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav.
Ansök idag – intervjuer sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: admin@rosenfeldtpartners.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan säljare kosttillskott". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rosenfeldt & Partners AB
(org.nr 559494-2871), http://rosenfeldtpartners.se
Engelbrektsgatan (visa karta
)
111 40 STOCKHOLM Kontakt
Carl Westman admin@rosenfeldtpartners.se Jobbnummer
9979741