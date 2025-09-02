Säljare till mobilabonnemang - Ingen erfarenhet krävs!
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du ta första steget in i försäljning och samtidigt ha möjlighet att påverka din egen lön?
Vi söker nu drivna personer som vill jobba som säljare inom mobilabonnemang på vårt kontor i Alvik.
Om rollen
Som säljare kommer du att kontakta både nya och befintliga kunder via telefon. Ditt uppdrag är att hitta rätt lösning för kunden - och samtidigt bygga långsiktiga relationer. Här får du en tydlig introduktion och löpande utbildning, vilket gör att du inte behöver någon tidigare erfarenhet för att lyckas.
Det bästa av allt: ju bättre du presterar, desto mer kan du tjäna.

Arbetsuppgifter
Aktiv försäljning via telefon
Skapa och utveckla kundrelationer
Arbeta mot tydliga mål
Påverka din egen lön genom dina resultat
Vi söker dig som
Har ett starkt driv och gillar att utmana dig själv
Är social, positiv och trivs i kontakt med människor
Vill utvecklas och växa i din roll som säljare
Behärskar svenska i tal och skrift
Erfarenhet av försäljning är inte ett krav - vi ger dig alla verktyg du behöver för att lyckas.
Du får
En trygg grundutbildning i försäljning
En arbetsplats med härliga kollegor och positiv energi
Stora möjligheter att påverka din egen lön och utveckling
En rolig och fartfylld arbetsmiljö
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: sandra.eriksson@ambivio.se
