Säljare till Mincon Sweden AB - Borrutrustning till grundläggningsmarknaden
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Säljarjobb / Nyköping
2026-04-21
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en fri och affärsdriven roll där du får kombinera teknik, relationer och försäljning? Har du erfarenhet från grundläggningsbranschen eller borrning - och drivs av att skapa affärer? Då kan det här vara rätt möjlighet för dig.
Om rollen
Som säljare hos Mincon Sweden AB arbetar du med försäljning av borrutrustning mot grundläggningsmarknaden i hela Sverige. Rollen innebär ett stort eget ansvar där du driver affärer från första kontakt till avslut och uppföljning.
Du kommer arbeta både med befintliga kunder och aktivt identifiera nya affärsmöjligheter. Fokus ligger på större kunder inom grundläggning, exempelvis entreprenadföretag och aktörer inom brunnsborrning.Publiceringsdatum2026-04-21Arbetsuppgifter
Bearbeta och utveckla relationer med kunder inom grundläggning och borrning
Arbeta med upphandlingar, offerter och projektbaserad försäljning
Ge teknisk rådgivning och vägledning kring produkter och lösningar
Följa upp offerter och säkerställa långsiktiga kundrelationer
Aktivt söka upp nya kunder genom besök, telefon och nätverk
Samarbeta med fabrik och leverantörer (internationellt, främst på engelska)
Delta i planering och uppföljning av affärer tillsammans med teamet
Du utgår från hemmet och reser regelbundet i tjänsten. Övernattningar förekommer, men omfattningen varierar beroende på var du är bosatt - många kunder finns exempelvis i Stockholm och Göteborg.
DETTA SÖKER VI
Om dig
Vi söker dig som är affärsdriven, självgående och trivs i en roll med stor frihet under ansvar. Du är relationsskapande och har ett genuint intresse för teknik och kundens behov.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har erfarenhet från branschen, exempelvis grundläggning, borrning eller närliggande område
Har ett intresse för försäljning och affärer
Har förmåga att förstå tekniska lösningar och diskutera dessa med kund
Är van att arbeta självständigt och strukturera ditt eget arbete
Har god kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Har B-körkort
Du behöver inte ha arbetat som säljare inom branschen tidigare, men det är viktigt att du har förståelse för produkterna eller erfarenhet från området som gör att du snabbt kan sätta dig in i rollen.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet av upphandlingar och offertarbete
Har arbetat mot eller i större entreprenadföretag
Har ett etablerat nätverk eller kännedom om marknaden i Sverige.
Vi erbjuder
Hos Mincon Sweden AB får du en viktig roll i ett bolag med stark marknadsposition och stora utvecklingsmöjligheter. Du blir en del av ett team med hög kompetens och nära samarbete med internationella kollegor.
Vi erbjuder:
En självständig och varierande roll
Tjänstebil
Fast och marknadsmässig lön
Pension och försäkringar via Länsförsäkringar
Friskvårdsbidrag
Dator och mobiltelefon
Introduktion sker både i Sverige och via utbildning hos vår fabrik i Finland för att ge dig bästa möjliga start i rollen.Övrig information
Placering: Flexibel / Sverige
Omfattning: Heltid (provanställning tillämpas)
Start: Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
https://www.studentconsulting.com
Nyköping (visa karta
)
603 52 NYKÖPING
För detta jobb krävs körkort.
StudentConsulting Kontakt
Tobias Hermansson tobias.hermansson@studentconsulting.com
9868132