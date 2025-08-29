Säljare till Medrekmässan - Sveriges rekryteringsplats inom vård och hälsa

Karriärguiden Group Sweden AB / Säljarjobb / Stockholm
2025-08-29


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker för kunds räkning. För att ansöka till tjänsten, vänligen besök https://karriarguiden.se/sv/jobb/saljare-till-medrekmassan-sveriges-rekryteringsplats-inom-vard-halsa. Vi ser fram emot din ansökan!

Plats: Stockholm, Gärdet

Omfattning: Heltid

Vill du sälja något som gör riktig skillnad för både arbetsgivare och samhälle?

Vill du jobba med en välkänd mässa där varje affär bidrar till att lösa kompetensbristen inom vården?

Vill du kombinera affärsdriv med ett meningsfullt syfte?

Då är Medrekmässan platsen för dig.

Om Medrekmässan

Medrekmässan är Sveriges ledande rekryteringsmässa för sjukvård och hälsa. Här möts arbetsgivare från hela vårdsektorn - regioner, kommuner och privata aktörer - med sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och annan vårdpersonal. Vi skapar möten som leder till anställningar och stärker vårdens kompetensförsörjning.

Din roll som säljare

Du kommer att:
• Sälja mässplatser, sponsorpaket och marknadsföringslösningar till arbetsgivare inom vård och hälsa
• Driva hela säljprocessen från prospektering till avslut
• Bygga långsiktiga relationer med Beslutsfattare, HR-avdelningar och rekryteringsansvariga
• Hålla dig uppdaterad om vårdsektorns rekryteringsbehov och utmaningar

Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av B2B-försäljning (meriterande om du sålt event, media eller HR-tjänster)
• Är trygg i telefon och mötet med beslutsfattare
• Är resultatorienterad, social och har lätt för att skapa förtroende
• Gillar att arbeta självständigt men också bidra till teamets framgångar

Vi erbjuder:
• Fast lön + attraktiv provision
• En etablerad mässa med starkt varumärke
• Ett drivet team med korta beslutsvägar och hög energi
• Att vara en del av något meningsfullt - du bidrar till att lösa vårdens kompetensbrist

Hos oss säljer du mer än mässplatser - du säljer möjligheten att säkra framtidens vård.

Ansök nu till niklas.eriksson@kggroup.se - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Karriärguiden Group Sweden AB (org.nr 559486-8696), https://karriarguiden.se/sv/arbetsgivare/karriarguiden-group

Arbetsplats
Karriärguiden Group

Jobbnummer
9482238

Prenumerera på jobb från Karriärguiden Group Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB: