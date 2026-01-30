Säljare Till Liedsales Ab I Karlskrona!
2026-01-30
Är du redo att ta nästa stora steg i din säljkarriär?
Vi söker just nu nya stjärnsäljare till vårt kontor i Karlskrona, där du kommer att arbeta med företagsförsäljning inom telekom och IT.
LIEDSALES AB - En liten, vass och engagerad säljkår
Vi är en tight grupp av kompetenta säljare, med ett mysigt kontor, goda arbetsförhållanden och höga ambitioner!
• En arbetsplats för dig som vill framåt i karriären.
För oss är det viktigt att ha kul på jobbet och samtidigt leverera resultat. Därför är vi selektiva med vem vi anställer, men vi hoppas att just du är den vi söker!
Nu vill vi stärka teamet med nästa stjärnskott, någon som vill ha:
Bättre ersättning än branschsnittet
Kamratskap och en god arbetsmiljö
Personlig utveckling och tydlig väg mot högre roller
Frihet under eget ansvar
Vi arbetar med några av de mest välkända varumärkena & operatörerna i Sverige och levererar högkvalitativa lösningar till företagskunder.
OBS! Vi söker endast dig med riktig säljerfarenhet
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Ansökan görs via mejl. Men det går även bra via telefon. Ring och imponera på vår VD!
E-post: david@liedsales.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan till LIEDSALES AB".
Detta är ett heltidsjobb.

Liedsales AB
(org.nr 559505-5822)
Ronnebygatan 42 A
)
371 14 KARLSKRONA
VD
David Liedholm
david@liedsales.se
0723888767
