Säljare till Konsultia - gillar du människor, tempo och affärer?
Konsultia AB / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2025-10-26
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Borås
, Alingsås
, Vårgårda
, Härryda
, Göteborg
eller i hela Sverige
Hur jobbet är
Som säljare hos oss har du ett jobb med mycket rörelse och frihet. Du träffar kunder inom industrin - i verkstäder, på kontor och ute i produktionen. Du bokar möten, hittar nya samarbeten och ser till att våra kunder får rätt människor på plats.
Du får stort eget ansvar och utrymme att påverka din vardag. Samtidigt jobbar du nära platschefer och konsultchefer som delar din vilja att få saker att hända och skapa värde för våra kunder.
Hur vi är
Vi är ett företag som håller det enkelt. Vi bryr oss om våra kunder, våra konsulter och varandra. Vi tror på att göra ett bra jobb, utan att krångla till det. Hos oss får du vara dig själv. Vi tror att man gör sitt bästa när man trivs, känner förtroende och vet att det man gör skillnad.
Vem vi tror att du är
Du gillar när det är fart och människor omkring dig. Du får energi av att träffa kunder, bygga relationer och se affärer växa fram. Kanske har du erfarenhet från bemanning, rekrytering eller annan typ av tjänsteförsäljning - men det viktigaste är att du har ett naturligt driv, är nyfiken och trivs med att skapa långsiktiga samarbeten.
Varför Konsultia?
Vi vill att Konsultia ska vara en bra plats att vara på - både för kunder, konsulter och kollegor. Här jobbar människor som bryr sig, som vill framåt och som gillar att få saker att hända. Vi tror att bra affärer skapas när man trivs, får förtroende och känner att det man gör faktiskt gör skillnad.
Lön: Fast månadslön, lönespann mellan 30 000kr/mån - 50 000kr/mån.
Kontakt: Johan Alm, HR-chef, 070-289 31 10 Sista dag att ansöka är 16 november
För svensk industri framåt
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Konsultias bemannings- och rekryteringslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Med schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad för våra kunder varje dag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johan Alm johan@konsultia.se 070-289 31 10 Jobbnummer
9574574