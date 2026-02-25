Säljare till kommande uppdrag i Göteborg och Malmö
2026-02-25
Arbetsbeskrivning Är du en relationsskapande och driven säljare som trivs i kunddialogen och gillar att skapa affärer? Just nu ser vi en ökad efterfrågan på säljprofiler inom bank, finans och försäkring, och vi söker dig som vill ta nästa steg i karriären - antingen som konsult via Amendo eller direkt som rekrytering till någon av våra kundorganisationer.
Vi söker säljare till både Göteborg och Malmö, där våra kunder behöver stärka sina team med personer som trivs i ett högt tempo, drivs av resultat och vill fortsätta utvecklas i en bransch med stora möjligheter.
Som säljare hos våra kunder arbetar du med att:
Ha daglig kundkontakt via telefon och digitala kanaler
Genomföra utgående samtal, prospektering och behovsanalys
Skapa långsiktiga kundrelationer och leverera hög service
Arbeta mot tydliga mål och bidra till affärens utveckling
Samarbeta tätt med kollegor, ledare och specialistfunktioner
Rollen passar dig som vill kombinera sälj, rådgivning och relationsbyggande - och som har ambitionen att utvecklas i en av Sveriges mest attraktiva branscher. Om du är nyfiken på långsiktig karriär inom bank, finans och försäkring är det här en mycket bra möjlighet.
Kvalifikationer och egenskaper Vi söker dig som har:
Tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom bank, finans eller försäkring
Van att arbeta med utgående samtal, prospektering eller uppsökande kunddialog
En stark kommunikativ förmåga och trygghet i att driva kundrelationer
Engagemang och driv i att nå dina mål och leverera resultat
För att trivas i rollen ser vi att du är:
Relationsskapande - du vet hur man bygger förtroende och skapar god kundupplevelse
Målfokuserad - du drivs av tydliga mål och trivs i en roll där du själv kan påverka resultat
Nyfiken och utvecklingsorienterad - du vill växa i rollen och på sikt utvecklas inom finansbranschen
Dessa egenskaper är viktiga eftersom rollen innebär en hög grad av kundkontakt, affärsdriv och möjlighet att utveckla sin kompetens över tid.
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får du en trygg, engagerad och stöttande arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du får även en branschkunnig och närvarande Talent Consultant Manager som du alltid kan vända dig till.
Som konsult går du ut på uppdrag hos våra kunder och hjälper dem under ett projekt, ett tidsbegränsat behov eller när de av annan anledning behöver stötta upp verksamheten med erfaren kompetens. Våra konsultuppdrag kan vara både längre och kortare - och ibland finns även möjligheten att bli överrekryterad till kundföretaget.
Att arbeta som konsult ger dig möjligheten att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag och branscher. Du har ofta en mer flexibel arbetsbeskrivning med möjlighet till nya utmaningar och uppgifter. Det gör att du ständigt utvecklar din kompetens, erfarenhet samt kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som vår konsultkollega får du tillgång till vår förmånsportal Benifex. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag och ta del av fina erbjudanden samt rabatter på olika tjänster och varor.
Om Amendo Amendo har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001 och är landets ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans, försäkring, IT och tech. Vi hjälper företag att växa och människor att utvecklas. vi är din trygga och engagerade kompetenspartner.
Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Consultant Manager Emelie Nordblad på emelie.nordblad@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
