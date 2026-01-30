Säljare till Kapita Investment Group
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där investmentvärlden möter startup-kulturen?
Vi på Kapita Investment Group söker nu engagerade och drivna säljare till vårt team. Här får du en unik möjlighet att vara med och forma framtidens investeringar.
Om rollen
I rollen som säljare hos oss bygger du starka relationer med investerare, identifierar nya affärsmöjligheter och driver aktivt försäljning. Du kommer att arbeta i ett högt tempo med stort eget ansvar och erbjudas en brant utvecklingskurva. Tillsammans med dig skapar vi framgång för spännande svenska och internationella tillväxtbolag - du blir en nyckelperson i deras resa. Du kommer att arbeta nära dessa bolag och vara med när nya framgångssagor skapas.
Kvalifikationer och önskad profil
Vi söker dig som har:
Gedigen erfarenhet: Minst 3-5 års relevant erfarenhet inom finansförsäljning.
Akademisk bakgrund: En avslutad universitetsexamen inom ekonomi eller motsvarande relevant utbildning.
Utmärkta sociala färdigheter: Du är en relationsbyggare med en stark drivkraft att möta kunder och samarbeta med kollegor.
Självständighet och samarbetsförmåga: Du kan arbeta effektivt i team samtidigt som du tar eget ansvar för att driva ditt arbete mot uppsatta mål och krav.
Kommunikativ förmåga: Du behärskar svenska och engelska flytande i både tal och skrift.
Marknadskunskap: Du håller dig kontinuerligt uppdaterad om aktiemarknaden och aktuella marknadstrender. Du har en god förståelse för aktiemarknaden, skillnaden mellan olika investeringsformer och riskkapital.
Teknisk kompetens: Goda kunskaper i Microsoft Office-paketet och CRM-system är ett krav.
Om Kapita Investment Group
Vi är bryggan mellan kapital och innovativa möjligheter. Med en unik kombination av erfarenhet från etablerade investmentbolag och en dynamisk startupmentalitet strävar vi efter att skapa nästa generations investeringar. Hos oss värdesätts innovation, samarbete och du får den frihet du behöver för att växa både professionellt och personligt.Publiceringsdatum2026-01-30Så ansöker du
Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi gärna ser din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
