Säljare Till Jysk Partille, Särskild Visstidsanställning Deltid
2025-08-21
Är du peppad på försäljning? Gillar du variation och högt tempo?
Vill du erbjuda Sveriges bästa kundservice?
Då kan du vara den säljare vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
Du blir en del av ett dynamiskt företag som vill vara handelns bästa arbetsgivare. Hos oss får du inflytande och din utveckling är viktig. Dessutom erbjuder vi:
En tidsbegränsad anställning på deltid, 25-50%
Möjligheter till egen utveckling och ansvar. Vår ambition är att rekrytera våra tillsvidareanställda från de bästa medarbetarna med visstidsanställning
20% rabatt hos JYSK och företag inom Lars Larsen Group
En rolig arbetsplats där vi tävlar och firar ihop.
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER ATT INNEBÄRA
Du ansvarar för försäljning och ger kunderna toppservice med ett leende!
Du skapar en inspirerande butiksmiljö och ser till att hyllorna alltid är välfyllda.
Du kavlar gärna upp ärmarna och hjälper till med varumottagning och uppackning.
Möt en av våra säljare och lär dig mer om hur JYSK är som arbetsgivare här.
VAD DU SKA BIDRA MED
Du tycker att försäljning är roligt och det smittar av sig.
Du är utåtriktad och tar initiativ.
Du är en bra kollega och en lagspelare
Du är flexibel med arbetsuppgifter och tider.
Du gillar ledighet mitt i veckan och har inga problem att jobba på helgerna.
REKRYTERINGSPROCESSEN I SVERIGE:
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
I nästa steg får du ett mail med en inbjudan till en videointervju med några frågor.
Vi ser fram emot att höra varför du passar bra för jobbet!
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på hr-swe@jysk.com
