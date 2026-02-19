Säljare Till Jysk Huskvarna, Semestervikariat Deltid
2026-02-19
Om rollen
Är du peppad på försäljning? Och vill du erbjuda JYSK Sveriges bästa kundservice tillsammans med ditt team? Gillar du variation och en fartfylld miljö?
Då kan du vara den säljare vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
Du får chansen att bli en del av ett företag som vill vara kandidaternas förstahandsval när de väljer arbetsgivare. Vi är dynamiska och hos oss blir din röst hörd, du blir involverad och din utveckling är viktig. Dessutom får du som JYSK-ambassadör följande:
En tidsbegränsad anställning på deltid, upp till 75% med chans till vid behovs-anställning efter sommaren
Möjligheter till egen utveckling och ansvar - vår ambition är att rekrytera våra tillsvidareanställda från de bästa semestervikarierna
Semester enligt gällande kollektivavtal
Avtalspension
20% rabatt hos JYSK och företag inom Lars Larsen Group
Interna tävlingar mellan butiker med attraktiva priser
Sociala aktiviteter och en rolig arbetsplats
Ett flexibelt arbetsschema
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Du ansvarar för försäljning i butiken: du erbjuder våra kunder toppservice med ett leende!
Säkerställa en butik som är 100% välfylld med våra produkter
Du kavlar gärna upp ärmarna och hjälper till med att ta emot, packa upp och leverera in varorna, både på lagret och i butiken
Ha den spännande möjligheten att få ditt eget ansvarsområde i butiken
VAD DU SKA BIDRA MED
Du är utåtriktad, tar initiativ och ger våra kunder den bästa kundupplevelsen de kan tänka sig
Du har en smittande entusiasm och tycker om att prata med kunder
Du är en bra kollega för ditt team - tillsammans gör ni det lilla extra för att uppnå fantastiska resultat
Du älskar variationen och är flexibel: både vad gäller arbetsuppgifter och arbetstider
Du jobbar gärna någon helg i månaden så att du får vara på plats när vi har störst kundtillströmning. Då är du i stället ledig en dag mitt i veckan.
REKRYTERINGSPROCESSEN
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
Vi ser fram emot att höra varför du passar bra för jobbet!
Ytterligare information
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång, från en butik 1979 till mer än 3 000 butiker över hela världen idag. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK, och vi är även stolta över att belöna engagemang och en bra insats bland våra medarbetare. Våra tre grundläggande JYSK-värderingar - Köpman, Kollega och Kåranda - beskriver det beteende och den attityd som vi kan förvänta oss av varandra. Vi litar på varandra och vi tror på delegering och frihet under ansvar.
På JYSK vill vi inkludera alla oavsett ålder, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och erfarenhet. Tillsammans jobbar vi hårt för att säkra vår inkluderande kultur, som uppmuntrar, stödjer och hyllar våra medarbetares olika röster. Vi tror att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Så ansöker du
