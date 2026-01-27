Säljare Till Jysk Höganäs, Semestervikariat Deltid
Jysk AB / Butikssäljarjobb / Höganäs Visa alla butikssäljarjobb i Höganäs
2026-01-27
Om rollen
Är du peppad på försäljning? Gillar du variation och högt tempo?
Vill du erbjuda Sveriges bästa kundservice?
Då kan du vara den säljare vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
Du blir en del av ett dynamiskt företag som vill vara handelns bästa arbetsgivare. Hos oss får du inflytande och din utveckling är viktig. Dessutom erbjuder vi:
En tidsbegränsad anställning på deltid.
Möjligheter till egen utveckling och ansvar. Vår ambition är att rekrytera våra tillsvidareanställda från de bästa semestervikarierna
20% rabatt hos JYSK och företag inom Lars Larsen Group
En rolig arbetsplats där vi tävlar och firar ihop.
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Du ansvarar för försäljning i butiken och ger kunderna förstklassig service med ett leende
Du ser till att butiken alltid är ren och välfylld
Du hjälper till med mottagning, uppackning och placering av varor i både lager och butik - fysiskt arbete ska inte avskräcka dig
Möt en av våra säljare och lär dig mer om hur JYSK är som arbetsgivare här.
VAD DU SKA BIDRA MED
Du är utåtriktad, tar initiativ och ger kunderna den bästa möjliga shoppingupplevelsen
Du har smittande entusiasm och gillar att prata med kunder
Du är en bra kollega - tillsammans gör ni det lilla extra för att nå fantastiska resultat
Du älskar variation och är flexibel: både när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider
Du gillar ledighet mitt i veckan och har inga problem att jobba på helgerna.
REKRYTERINGSPROCESSEN I SVERIGE:
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
I nästa steg får du ett mail med en inbjudan till en videointervju med några frågor.
Vi ser fram emot att höra varför du passar bra för jobbet!
Ytterligare information
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK.
På JYSK tror vi att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team. Därför ser vi fram emot just din ansökan.
Har du särskilda behov som kräver anpassning i rekryteringsprocessen? Hör av dig till oss på rekrytering@jysk.com
.
För mer information, besök vår karriärsida.
Läs mer om hur vi behandlar dina uppgifter i vår Integritetspolicy | JYSK.
För att vi ska kunna hantera ansökningar på ett rättvist och effektivt sätt använder vi ett system som automatiskt bedömer hur väl varje ansökan matchar den aktuella tjänsten.
Systemet analyserar dina svar på ett antal urvalsfrågor. Frågorna har skapats av systemet och granskats av JYSKs Talent Acquisition-team. Varje fråga och svar har ett visst värde, och utifrån dina svar rangordnar systemet alla kandidater för att ge oss en bild av hur väl din profil stämmer överens med rollen.
Detta hjälper oss att behandla alla ansökningar konsekvent och rättvist. Systemets resultat avgör om din ansökan går vidare till nästa steg i processen. Men oroa dig inte - det är alltid en person som fattar det slutgiltiga beslutet.
Vill du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har? Läs gärna vår integritetspolicy. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Jysk AB
(org.nr 556425-1246)
Verkstadsgatan (visa karta
)
263 39 HÖGANÄS Arbetsplats
Jysk Höganäs Jobbnummer
9706494