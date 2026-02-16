Säljare Till Jysk Hagfors, Semestervikariat Deltid
2026-02-16
Om rollen
Är du peppad på försäljning? Gillar du variation och högt tempo?
Vill du erbjuda Sveriges bästa kundservice?
Då kan du vara den säljare vi söker!
VAD VI ERBJUDER DIG
Du blir en del av ett dynamiskt företag som vill vara handelns bästa arbetsgivare. Hos oss får du inflytande och din utveckling är viktig. Dessutom erbjuder vi:
En tidsbegränsad anställning på deltid, 25-50%
Möjligheter till egen utveckling och ansvar. Vår ambition är att rekrytera våra tillsvidareanställda från de bästa semestervikarierna
20% rabatt hos JYSK och företag inom Lars Larsen Group
En rolig arbetsplats där vi tävlar och firar ihop.
VAD DITT NÄSTA JOBB KOMMER INNEBÄRA
Du ansvarar för försäljning i butiken och ger kunderna förstklassig service med ett leende
Du ser till att butiken alltid är ren och välfylld
Du hjälper till med mottagning, uppackning och placering av varor i både lager och butik - fysiskt arbete ska inte avskräcka dig
Möt en av våra säljare och lär dig mer om hur JYSK är som arbetsgivare här.
VAD DU SKA BIDRA MED
Du är utåtriktad, tar initiativ och ger kunderna den bästa möjliga shoppingupplevelsen
Du har smittande entusiasm och gillar att prata med kunder
Du är en bra kollega - tillsammans gör ni det lilla extra för att nå fantastiska resultat
Du älskar variation och är flexibel: både när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider
Du gillar ledighet mitt i veckan och har inga problem att jobba på helgerna.
REKRYTERINGSPROCESSEN I SVERIGE:
Vi behandlar ansökningar löpande och slutför rekryteringen när vi har hittat rätt kandidat.
I nästa steg får du ett mail med en inbjudan till en videointervju med några frågor.
Vi ser fram emot att höra varför du passar bra för jobbet!
Sista ansökningsdag är söndag 8/3-26
Ytterligare information
OM OSS
Vi tror på att våra anställda är nyckeln till vår framgång, från en butik 1979 till mer än 3 000 butiker över hela världen idag. Det är därför vi strävar efter att erbjuda utveckling och möjligheter att växa inom JYSK, och vi är även stolta över att belöna engagemang och en bra insats bland våra medarbetare. Våra tre grundläggande JYSK-värderingar - Köpman, Kollega och Kåranda - beskriver det beteende och den attityd som vi kan förvänta oss av varandra. Vi litar på varandra och vi tror på delegering och frihet under ansvar.
På JYSK vill vi inkludera alla oavsett ålder, könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet och erfarenhet. Tillsammans jobbar vi hårt för att säkra vår inkluderande kultur, som uppmuntrar, stödjer och hyllar våra medarbetares olika röster. Vi tror att en stor blandning av kompetenser, talanger och unika personligheter gör oss till ett starkare team.
För mer information, besök vår karriärsida.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jysk AB
(org.nr 556425-1246)
683 31 HAGFORS Arbetsplats
Jysk Hagfors Jobbnummer
9744090