Säljare till iSales på Kungsholmen - Vi står för utbildningen
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-07-06
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Vill du arbeta i en miljö där utveckling, gemenskap och möjligheten att påverka din lön står i fokus? iSales söker nu säljare till vårt moderna kontor på Kungsholmen i Stockholm.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får rätt förutsättningar att utvecklas inom försäljning. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, coachning och en stark teamkänsla. Oavsett om du har tidigare erfarenhet av försäljning eller vill ta första steget in i branschen får du stöd, utbildning och löpande coachning för att växa i rollen.
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och målmedveten
Är social och vill utvecklas inom försäljning
Pratar flytande svenska
Har ett stort driv
Kan arbeta heltid måndag–fredag
Vi erbjuder:
Garantilön / Generösa provisioner – inget lönetak
Gedigen utbildning och daglig coachning från närvarande coacher
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Regelbundna team aktiviteter och en stark gemenskap
Tjänstepension och sjukförsäkring
Tävlingar med attraktiva priser
Vi tror på mångfald och vet att olika bakgrunder skapar ett starkare team.
Om iSales: För över två decennier sedan grundade vi iSales med två klara mål: Att hjälpa Sveriges ledande teleoperatörer nå sina säljmål och att ge ambitiösa människor en framgångsrik karriär. Idag är vi stolta över att vara landets mest innovativa telemarketingföretag och en attraktiv arbetsgivare. Vår kultur präglas av ständig utveckling, där vi med hjälp av modern teknik ständigt förfinar våra säljmetoder. Vår vision är lika tydlig nu som då – att skapa framgång och framtidsmöjligheter för både våra uppdragsgivare och medarbetare.
Plats: Kungsholmen | Tunnelbana: Stadshagen, 3min promenad från kontoret Omfattning: Heltid | måndag-torsdag 09:30-18:00, fredag 09:30–17:00 Start: Enligt överenskommelse
Ansök redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7452995-2088519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
9994531