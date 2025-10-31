Säljare till iSales i Stockholm
2025-10-31
Vi på iSales söker nästa toppsäljare att bli en del av vår framtid. Vi letar efter dig som besitter en stark vinnarmentalitet, är resultatinriktad och som trivs i en fartfylld arbetsmiljö där gemenskap är A och O.
Om jobbet
Som säljare på iSales kommer du arbeta måndag-fredag 9.45-18.00. Du kommer dagligen kontakta potentiella kunder via telefon med målet att erbjuda abonnemang för några utav marknadens mest välkända teleoperatörer såsom exempelvis Telia eller Tele2. Din primära uppgift är att förstå kundens behov, presentera skräddarsydda lösningar med fokus på mervärde och att skapa långsiktiga relationer.
Du kommer att ingå i ett engagerat och målinriktat team där du får kontinuerlig coachning, utbildning och möjlighet att växa - både personligt och professionellt. Detta varvas såklart även med roliga aktiviteter och säljtävlingar!
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning.
Vårt erbjudande:
Generöst provisionssystem - din prestation belönas, inget lönetak!
Gedigen utbildning och daglig coachning - vi ger dig verktygen för att lyckas.
Karriärmöjligheter - spännande möjligheter till karriärutveckling inom iSales.
Ett starkt team - arbetsglädje, energi och gemenskap varje dag.
Nyrenoverade lokaler i Stadshagen - modern och trivsam arbetsmiljö i centrala Stockholm.
Vi erbjuder givetvis tjänstepension och sjukförsäkring och är medlemmar i branschorganisationen Kontakta.
Vi söker dig som:
Trivs i en arbetsmiljö med högt arbetstempo, positiv energi och där starkt samarbete går hand i hand med goda försäljningsresultat. Du är kommunikativ, driven, gillar att ta ansvar och har ett säljfokuserat mindset.
Vi ser även att du:
Uttrycker dig obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Är tävlingsinriktad, målmedveten och trivs i en resultatorienterad miljö.
Har viljan att utvecklas inom försäljning och med kundrelationer.
Kan arbeta heltid, måndag till fredag.
Har tidigare erfarenhet från uppsökande försäljning. Detta är meriterande men inget krav.
Vi tror på din potential, därför lägger vi ner tid på att ge dig den utbildning du behöver - det viktigaste för oss är din inställning, viljan att lära sig och förmågan att knyta kontakt med människor.
OBS vi tror att olikheter bidrar till utveckling och vi ser gärna en bred mångfald bland våra ansökande.
Låter detta som ett jobb för dig? Så kul! Skicka in din ansökan nu. Urval sker löpande!
Valentina Mahmod valentina@isales.se 076-2066364
9584150