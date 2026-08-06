Säljare till iSales - höga provisioner och utvecklingsmöjligheter
iSales AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-06
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Vill du arbeta i en miljö där utveckling, gemenskap och möjligheten att påverka din lön står i fokus? iSales söker nu säljare till vårt moderna kontor på Kungsholmen i Stockholm.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där du får rätt förutsättningar att utvecklas inom försäljning. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål i en arbetsmiljö som präglas av samarbete, coachning och en stark teamkänsla. Oavsett om du har tidigare erfarenhet av försäljning eller vill ta första steget in i branschen får du stöd, utbildning och löpande coachning för att växa i rollen.
Vi söker dig som:
Är kommunikativ och målmedveten
Är social och vill utvecklas inom försäljning
Har ett stort driv
Bosatt i Stockholm
Pratar flytande svenska
Kan arbeta heltid måndag–fredag
Vi erbjuder:
Garantilön / generösa provisioner – inget lönetak
Gedigen utbildning och daglig coachning från närvarande coacher
Möjlighet att utvecklas och växa inom företaget
Regelbundna team aktiviteter och en stark gemenskap
Tävlingar med attraktiva priser
Moderna och nyrenoverade lokaler på Kungsholmen
Tjänstepension och sjukförsäkring
Om iSales
iSales har arbetat med försäljning och kundkommunikation i över 20 år och samarbetar med några av Sveriges ledande aktörer. Vi tror på långsiktig utveckling, nära ledarskap och att skapa en arbetsplats där människor trivs, utvecklas, har kul och når sina mål tillsammans. Hos oss är olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv en självklar del av det som gör teamet starkt. Vi tror på mångfald och vet att olika bakgrunder skapar ett starkare team.
Plats: Stockholm, Kungsholmen. Tunnelbana: Stadshagen- 3 min promenad från kontoret Omfattning: Heltid- måndag-torsdag 09:30-18:00, fredag 9:30-17:00 Start: Enligt överenskommelse
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7452995-2133647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare iSales AB
(org.nr 559206-0981), https://isales.teamtailor.com
Warfvinges väg 45 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
iSales Jobbnummer
10024328