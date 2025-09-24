Säljare till internationellt tillväxtbolag i Göteborg
Aureum Partners AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aureum Partners AB i Göteborg
Har du erfarenhet av försäljning och vill ta nästa steg i ett företag med höga ambitioner? Argentum Partners är ett företag som söker renodlade säljare till vårt kontor i Göteborg.
Vi är ett internationellt mediebolag med kontor i Dubai, Malta och nu även Sverige. Vi arbetar med traditionell mötesbokning för en av Europas ledande handelsakademier. Vårt företag genererar förstklassiga leads till våra samarbetspartners - en akademi som utbildar allmänheten i grunderna för onlinehandel på börsen.
Här får du chansen att vara med från start i vår svenska satsning och bli en viktig del av vår fortsatta expansion.
Om rollen
Du arbetar med försäljning över telefon och bygger långsiktiga kundrelationer. Har du dessutom erfarenhet av fysiska kundmöten är det ett stort plus, då vi regelbundet anordnar seminarier och event både i Sverige och internationellt.
Rollen passar dig som är målinriktad, drivs av resultat och trivs i ett dynamiskt team med högt tempo.
Vi söker dig som
Har minst två års dokumenterad erfarenhet av försäljning och goda resultat
Är självgående, måldriven och har hög arbetsmoral
Har ett affärssinne och en vilja att växa tillsammans med bolaget
Är en relationsbyggare - du förstår att långsiktiga kundrelationer är nyckeln till framgång och gör ditt yttersta för att bygga förtroende och maximera försäljningen
Du behärskar svenska i tal och skrift (krav), och det är meriterande om du även har goda kunskaper i engelska.
Vi erbjuder
En stark företagskultur med fokus på tillväxt och mål
Möjlighet att påverka din egen framgång genom ett generöst provisionssystem och prestationsbaserade bonusar
Internationella möjligheter i ett växande nätverk - som en del av vårt globala företag får du chansen att utvecklas genom samarbeten, seminarier och events på internationell nivå.
Ett engagerat team där vi stöttar och utmanar varandra
Modern arbetsplats på United Spaces i centrala Göteborg med tillgång till gym, frukost och AW på fredagar
Skicka in ditt CV och ett personligt brev där du berättar varför just du är rätt person för rollen till info@argentumpartners.se
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
E-post: info@argentumpartners.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aureum Partners AB
(org.nr 559390-9012)
Östra Hamngatan 16 (visa karta
)
411 09 GÖTEBORG Arbetsplats
Argentum Partners Jobbnummer
9524385