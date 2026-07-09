Säljare till Hudiksvall - extra vid behov
The We Select Company AB / Butikssäljarjobb / Hudiksvall Visa alla butikssäljarjobb i Hudiksvall
2026-07-09
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Hudiksvall
, Söderhamn
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eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad problemlösare som älskar fart, fläkt och fulla butikshyllor? Vi söker dig som vill jobba som säljare i vårt varuhus i Hudiksvall!
Arbetet i ett Rustavaruhus är fartfyllt, omväxlande och det går undan, samtidigt som vi har kul tillsammans! I kassan, bland hyllorna och mitt i våra kampanjer är det du som skapar kundupplevelsen. Du möter våra kunder med ett leende och ser till att butiken är snygg, påfylld och inspirerande. Ena dagen hjälper du en kund att hitta rätt gardin, nästa dag bygger du om en hel avdelning. Ingen dag är den andra lik – och det älskar vi!
Du behöver inte kunna allt från början – vi lär dig! Men vi tror att du:
Gillar att snacka med folk och göra deras dag lite bättre
Trivs när det går undan och löser problem med ett "det fixar jag!"
Har möjlighet att jobba morgon, dag, kväll och helg
Sprider positiv energi och vill växa med oss
Har du jobbat i butik tidigare? Toppen! Men viktigast för oss är att du har rätt inställning.
Vill du jobba hos oss?
Du kan skippa CV och personligt brev om du vill. Ja, du läste rätt!
Så här går det till efter att du har skickat in din ansökan:
Du blir direkt inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår chatbot Hubert.
Varför? För att urvalsprocessen ska bli snabbare och mer träffsäker. Den ersätter inte den mänskliga intervjun, utan hjälper oss att hantera den stora volymen av sökande på ett rättvist sätt.
Intervjun tar ca 20 minuter att genomföra: Tips inför chatten med Hubert
Om man går vidare, vad händer då?
Ett kort test kopplat till service (bara lugn – det är inget matteprov)
Intervju på plats i varuhuset
Digital referenstagning & en bakgrundskoll – inget konstigt, bara rutin: Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller
Vill du växa med oss?
Tveka inte – skicka in din ansökan redan idag! Vi går igenom ansökningar löpande, så vänta inte till sista sekund. Vi ser fram emot att få lära känna dig!
Slutligen:
Anställningsform: Visstidsanställning
Omfattning: Deltid (5-10h/vecka)
Arbetstid: Morgon, dag, kväll och helg
Startdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt kollektivavtal
Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av hem- och fritidsprodukter till överraskande låga priser. Vi vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris. Det första varuhuset öppnades 1986 i Gävle och idag har Rusta över 200 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://www.rusta.com/se/sv/
Medskog Norra (visa karta
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824 91 HUDIKSVALL Arbetsplats
Rusta Hudiksvall Jobbnummer
9998731