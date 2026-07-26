Säljare till Heycall - Starta dina karriär idag!
Pling Nordic AB / Säljarjobb / Hudiksvall Visa alla säljarjobb i Hudiksvall
2026-07-26
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Säljare till Heycall – Bygg din karriär i Sundsvall
Vill du arbeta på en arbetsplats där din utveckling och prestation gör skillnad?
Heycall söker drivna säljare som vill utvecklas tillsammans med ett växande företag.
Hos oss arbetar du med försäljning av välkända tjänster inom mobiltelefoni, el och andra vardagstjänster. Vi erbjuder en modern arbetsplats, engagerade ledare och goda möjligheter att påverka både din karriär och din inkomst.
Vi erbjuder
Garantilön enligt överenskommelse.
Attraktiv provisionsmodell utan lönetak.
Utbildning från dag ett.
Personlig coachning och stöd.
Moderna lokaler i centrala Sundsvall.
Tävlingar, bonusar, AW:s och företagsresor.
Tydliga karriärmöjligheter.
Vi söker dig som
Har ett starkt driv och gillar att arbeta mot mål.
Är social och trivs med att kommunicera.
Vill utvecklas inom försäljning.
Har en positiv inställning.
Erfarenhet är meriterande men inget krav – vi utbildar rätt person.
Om Heycall
Heycall är en etablerad återförsäljare som samarbetar med flera välkända leverantörer inom mobiltelefoni, el och andra tjänster. Vi hjälper privatpersoner och företag att hitta lösningar som passar deras behov och arbetar med kvalitet, service och långsiktiga relationer.
Ansök redan idag – vi rekryterar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@heycall.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pling Nordic AB
(org.nr 559543-6485), https://heycall.se/karriar Arbetsplats
Heycall Jobbnummer
10011657