Säljare till GameShop Stockholm

GameShop är en butik i centrala Stockholm som erbjuder ett brett sortiment av sällskapsspel, tv-spel, samlarprodukter och merchandise. Vi strävar efter att vara en professionell och välskött verksamhet där kvalitet, resultat och långsiktigt tänkande står i centrum. För oss är det viktigt att bygga ett stabilt team med medarbetare som vill växa tillsammans med företaget.
Om rollen
Vi söker en seriös och pålitlig butiksmedarbetare på heltid som vill göra karriär inom detaljhandeln. Detta är en långsiktig tjänst för dig som har ambitioner att utvecklas och ta på dig större ansvar - kanske till och med leda en butik i framtiden. Rollen innebär att du kommer att vara en central del i butikens dagliga drift och ha möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.
Du kommer att arbeta med kundservice, försäljning och varuhantering, men även få ansvar för butikens drift och att säkerställa att vi når våra mål. Vi ser gärna att du har ambitioner att utvecklas inom företaget och ta på dig ledande uppgifter framöver.Dina arbetsuppgifter
Ge professionell service och rådgivning till kunder
Hantera försäljning och kassaarbete med fokus på att nå försäljningsmål
Packa upp, organisera och skylta varor för optimal försäljning
Säkerställa att butiken håller hög standard vad gäller ordning och presentation
Arbeta aktivt för att locka kunder till butiken och öka omsättningen
Ta ansvar för butikens dagliga drift och underhåll
Delta i uppföljning av butikens KPIer och resultat
Vi söker dig som
Har en seriös inställning till arbete och vill bygga en långsiktig karriär inom detaljhandeln
Är målinriktad och resultatorienterad
Har erfarenhet från arbete i butiksmiljö
Har gärna erfarenhet från liknande bransch som spel, leksaker, elektronik eller fackhandel (meriterande)
Är ansvarstagande, noggrann och pålitlig i ditt arbete
Har naturliga ledaregenskaper och vill utvecklas mot en mer ansvarsfull roll
Fungerar bra självständigt och kan ta initiativ när det behövs
Talar flytande svenska och har goda kunskaper i engelska
Sortimentskunskap utvecklas naturligt under arbetets gång, varför vi prioriterar rätt person för butiksarbetet framför någon som kan allt om gaming. Är du gamer själv så får det inte hindra ditt professionella arbete
Vi värdesätter stabilitet och ser gärna att du vill vara en del av vårt team under lång tid framöver.
Arbetstider
Tjänsten är på heltid och innefattar arbete varannan helg.
Arbetstiderna är:
Ena veckan: Tisdag-fredag kl. 10-18
Andra veckan: Måndag-torsdag kl. 10-18 samt lördag och söndag kl. 11-17
Det innebär att du är ledig fredagen innan och måndagen efter den veckan du jobbar helg. Upplägget går dock att anpassa om du har andra önskemål kring lediga vardagar.
Vad vi erbjuder
En långsiktig anställning med reella utvecklingsmöjligheter
Möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Handledning och stöd i din utveckling
En professionell arbetsmiljö i centrala Stockholm
• --
Ansökan
Är du redo för ett långsiktigt engagemang och vill utvecklas inom retail? Skicka in din ansökan med CV och personligt brev till jobb@gameshop.se
.
Vi får många ansökningar och kan därför inte svara alla, men passar din profil så hör vi av oss!
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
