Säljare till Fibio - där möjligheterna växer med dig!

Fibio Nordic AB / Säljarjobb / Helsingborg
2025-08-08


Om oss Fibio är en svensk mobiloperatör som erbjuder flexibla och prisvärda mobilabonnemang. Vi har högst betyg av alla operatörer i Sverige på Trustpilot och är en av få mobiloperatörer i Sverige som erbjuder miljömärkta abonnemang certifierade med Bra Miljöval. Det betyder att våra kunder kan göra ett bra val för både plånboken och miljön - utan att tumma på kvaliteten.
Om rollen Som kundkommunikatör hos Fibio arbetar du med att kontakta våra befintliga kunder. Du hjälper dem att få ut mer av sitt abonnemang genom att ge service, lösa problem och vid behov erbjuda förbättrade lösningar. Det handlar om kundvård och relationsbyggande, inte om att jaga nya kunder.

2025-08-08

Kontakta befintliga kunder via telefon

Hjälpa kunder med frågor och ge bra service

Identifiera behov och föreslå förbättrade lösningar där det passar

Fokusera på att skapa nöjda, lojala kunder

Bidra till en positiv och engagerad arbetsmiljö tillsammans med kollegor


Vad vi söker hos dig:

Du är kommunikativ och har lätt för att prata med människor

Du är lyhörd, lösningsorienterad och professionell i ditt bemötande

Du har god datorvana och behärskar svenska flytande i tal och skrift

Du kommer i tid, tar ansvar och har hög närvaro

Du trivs med att utvecklas och är öppen för feedback

Tidigare erfarenhet av kundkontakt är meriterande, men inget krav


Om anställningen:

Plats: På vårt kontor i Helsingborg, 2 minuters gång från Helsingborg C

Arbetstid: Heltid, måndag till fredag kl. 08.00-17.00

Distansarbete eller flexibla tider är inte aktuellt - vi arbetar alltid tillsammans på plats


Vi erbjuder:

En stabil och trivsam arbetsmiljö

Kollegor som stöttar, utvecklar och utmanar varandra

Praktisk utbildning och coachning inom kundkommunikation och sälj

Möjlighet att växa i takt med företaget

Välkommen till Fibio - där kunden alltid är i fokus!

Lön enligt överenskommelse

Sista dag att ansöka är 2025-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Detta är ett heltidsjobb.

Fibio Nordic AB (org.nr 559169-0895), http://www.fibio.se/

Fibio

Johanna Danielsson
johanna@fibio.se
0720821651

9450553

