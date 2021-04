Säljare till fartfyllt företag inom Social Media Marketing - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Talent & Partner AB

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer.Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder. Vi älskar vårt jobb. Vill du också göra det?2021-04-06Företaget vi anställer för grundades 2005 och ligger centralt i Stockholm men är även aktiva i Norden samt har partnerships för att kunna genomföra kampanjer i både Europa och Amerika.Deras affärsidé bygger på den starkaste kraften att påverka, en väns rekommendation!De hjälper företag att komma närmare sina konsumenter genom att lyssna på deras åsikter - mycket via word of mouth of sociala medier.Vem är du?En frisk fläkt med mycket fart i och eget driv passar in här.Du gillar att arbeta mot mål och att ansvara för din egen målfyllnad samt även lägga in ett extra kol för teamet.Vi tror att du är en säljpersonlighet som är övertygande och förtroendeingivande. Du har ett säljdriv och ett jäklar anamma och ger inte upp lätt i motvind.Din erfarenhetDu ska tidigare ha arbetat inom mediebranschen ( minst 3 år ) och prestationsbaserad marknadsföring online.Du får gärna ha erfarenhet och själv använda dig mycket av sociala medier och vara orädd, öppen och proaktiv. Du ska vara van vid att interagera med olika typer av människor och bemästra engelska både muntligt och skriftligt.Säljutbildning och liknande är meriterande.Din fokus kommer att ligga i att förhöja relationen med befintliga samt framförallt besöka potentiella nya kunder.Rollen involverar mycket eget ansvar och kräver en entreprenöriell, tävlingsinriktad ochgärna kundfokuserad personlighet som är självdriven.Du som gillar att jobba under eget initiativ samt göra affärer med företag genomuppsökande försäljning kommer att passa in.Du kommer kontakta framförallt mediebyråer samt marknadschefer.Rollen kommer att involvera hela säljprocessen från ax till limpa med prospektering mötesbokning, möten och avslut. Du kommer att få relevant utbildning i produktportföljen och kunna utvecklas i din roll som säljare åt Sveriges roligaste företag!I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-04-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5672029